¿Finge sorpresa? Arturo Reyes dio detalles sobre su “inesperado” regreso al Junior

El primer partido de Arturo Reyes en su tercer ciclo como entrenador del Junior parecía que empezaría de la peor manera posible, pero resultó en una épica remontada que levantó el ánimo de todos los hinchas del ‘tiburón’ y después de lograrlo, dio unas palabras acerca de su “inesperado” regreso.

Arturo Reyes dio detalles sobre su “inesperado” regreso al Junior:

El estratega samario confesó que por su cabeza no pasaba la idea de volver a dirigir al cuadro barranquillero tan rápido, pues pasaron únicamente 5 meses desde que lo sacaron por bajo rendimiento. De todas maneras, Reyes reveló que tenía contrato vigente hasta diciembre con el equipo y Fuad Char le pidió que regresara a la dirección para dar una mano, a lo que él no se pudo negar.

“El fútbol es tan cambiante y tan complejo que no me lo esperaba. Ustedes saben que yo tenía un vínculo todavía en la parte económica con el club y Don Fuad me llamó para que diera una mano, que en estos momentos el club estaba pasando por una situación deportiva difícil y no pude decirle que no”, aseguró Arturo Reyes en una conversación con ‘El Alargue’ de Caracol Radio.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Luego de conseguir sus primeros tres puntos en esta Liga BetPlay 2023-2, Junior visitará el Estadio Polideportivo Sur para enfrentarse al Envigado e intentar ratificar una remontada en la tabla de posiciones. Este compromiso se disputará el próximo sábado 26 de agosto a las 4:00 de la tarde.

Previo a la octava fecha, el ‘tiburón’ se ubica en la casilla 14 del ‘todos contra todos’ con 7 puntos de 21 posibles y aun así está por encima de equipos como América, Cali y Pereira.