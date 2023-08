Pablo Echeverry, el colombiano que busca el podio final en la Copa Aprilia Rs660

A tan solo dos fechas del final del campeonato Italiano, el colombiano Pablo Echeverry va tras la hazaña de meterse en el top 3 final, y de esta manera dejar en alto el nombre de Colombia, como en el 2021 cuando obtuvo dos podium en esta Copa Aprilia Rs 660. “Tengo las condiciones físicas y mentales para lograrlo, hemos trabajado durante todo el año y realicé una excelente pretemporada con mi equipo, el Team GP3 AD11 BY FIMLA. Si bien es cierto que el nivel en Italia es de los más exigentes, estoy muy cerca de meterme dentro de los 3 más veloces del campeonato”. Afirmó Echeverry.

Pablo, de 21 años, cuenta con más de 15 años de experiencia en circuitos y campeonatos de diferentes partes del mundo. En la actualidad, es el primer piloto colombiano en ganar una carrera en el campeonato Español de SuperBike (ESBK), y lograr podios en el campeonato italiano.

Echeverry no solo lucha por el podio, a esto se suma la dura batalla por falta de patrocinio. “A la fecha aún nos falta dinero, el patrocinio es fundamental para que pueda seguir representando a mi país en los diferentes circuitos del mundo”. El piloto agradece a las marcas, ADT Motowear By Bosi, Edu Revestimientos y decoraciones, Primos Taqueria, Nauticking, que en la actualidad lo representan, pero pide que se sumen muchas más, para poder llegar por ejemplo, al Europeo de Moto2.

Mientras estas ayudas llegan, su pasión por el deporte, amor al país y su tenacidad, lo llevaron a desarrollar un emprendimiento para recaudar dinero a través de la venta de camisetas, cuyo diseño e idea fue elaborada por sus más allegados. “Ha sido un trabajo en familia, las personas que siempre han estado a mi lado, apoyándome, me dan una mano con ideas, y gracias a esto, hoy la venta de mis camisetas es una realidad. Los diseños son juveniles, está plasmado mi logo, que es el del ave Fenix, junto con la imagen de una moto recreada con palmeras, hay varios diseños y diferentes colores”. Asegura el deportista.

Reconocimiento en España

El deportista que reside en el país Ibérico, recibió por parte de la Embajada de Colombia en España un reconocimiento por ser uno de los 10 personajes más destacados en territorio español. Echeverry fue seleccionado por su exitosa carrera profesional y sus cualidades humanas.

Sobre Pablo Echeverry

✔ Compite por tercer año consecutivo en la Copa Aprilia Rs660, en Italia, con su

nuevo equipo Team GP3 AD11BY FIMLA.

✔ A sus 21 años, cuenta con más de 15 años de experiencia en circuitos y

campeonatos de diferentes partes del mundo.

✔ En 2021 logró dos podios en la Copa Aprilia RS 660 en Italia.

✔ Primer piloto colombiano en ganar una carrera en el campeonato español de

Superbike (ESBK).

✔ Primer piloto colombiano en lograr un podio en el Campeonato italiano de

Velocidad (CIV).

✔ Podio en la primera y última fecha de la Copa Aprilia RS 660 en la temporada

2022, Italia.

✔ En 2022 representó a Colombia en el Campeonato Iberoamericano en Jeréz de la

Frontera, España.

Palmarés

2014 Subcampeón Copa Ds 125cc España.

2015 Subcampeón Copa Ds 125cc España.

2016 Campeón Copa Baleares 250cc España.

2017 5º Clasificado Copa KTM 390 México.

2018 Campeón categoría GP3 Campeonato GP Colombia.

2018 Subcampeón Superstock 600 Campeonato Racing Bike México.

2019 4 Campeonato de España de Velocidad categoría Open 600.