¿Quién te conoce, ‘Dibu’? Arquero hizo el show más exagerado del mundo tras doble atajada

Emiliano ‘Dibu’ Martínez puso de moda el show de celebración para los arqueros luego de realizar una atajada importante o con el objetivo de distraer a sus rivales y aunque esto no cae en gracia de muchos, hay quienes buscan seguir sus pasos en diferentes países alrededor del mundo, incluyendo Jordanía.

Vea acá: Ni Linda ni Cata: La única colombiana en el equipo ideal del Mundial Femenino

Arquero hizo tremendo show de baile tras atajar un balón

Corrían los últimos minutos del partido Al Hussein vs Al Ramtha, que se disputó el pasado viernes 18 de agosto por la Liga de Jordania, cuando hubo una aproximación importante para el conjunto visitante, intentando empatar el compromiso que perdían 1-0, pero no contaban con encontrarse con las brillantes atajadas de Abdullah Al-Zoubi, y mucho menos con el posterior baile que se mandó.

Exactamente, al minuto 90+3 dispararon el balón desde el costado izquierdo del área y el arquero atajó, pero dejó el rebote. Otro jugador se barrió para empujar la pelota dentro del arco, pero se encontró con las piernas del guardameta y finalmente consiguió el valioso saque de meta.

Cuando pasó el peligro, Abdullah lejos de quedarse en el piso para ganar tiempo, se levantó rápidamente y se mandó un exagerado baile para celebrar la importante intervención que le contribuyó al equipo los 3 puntos definitivos para ratificarse en el primer lugar de la tabla de posiciones de la liga jordana.

A continuación le presentamos el video:

ردة فعل حارس الحسين عبد الله الزعبي بعد أن تصدى لكرة خطيرة في الدقائق الأخيرة في الدوري الاردني pic.twitter.com/UIrgk8HKR0 — ابو مسك (@msk_4_4) August 20, 2023

Le puede interesar: “Tenemos información”: Lucas González se sinceró sobre la salida del Bolillo de Junior

¿Y la regla anti-Dibu?

Resulta que a la International Board del fútbol no le gustó de a mucho las celebraciones de Emiliano Martínez durante el Mundial después de ser figura en los penales, así que emitió una norma en la que durante dicha tanda, el guardameta deberá permanecer sobre la línea de la portería y no puede ejecutar ninguna acción que distraiga a su rival. En este sentido, no hay ningún problema con que en una jugada en movimiento, el arquero baile o celebre.