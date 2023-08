Dayro se quiere subir a la ‘Lorenzoneta’ y se fue de coqueteo con el entrenador

Dayro Moreno es uno de los delanteros colombianos con mayor talento de los últimos años y su impresionante cantidad de goles lo respaldan. A sus 37 años quiere volver a la selección Colombia y ‘le coqueteó’ a Néstor Lorenzo.

Vea acá: ¿Perdió votos con su respuesta? Fico respondió ‘con quién se queda’ entre James y Falcao

Dayro se quiere subir a la ‘Lorenzoneta’:

Dayro Moreno (Twitter, @oncecaldas)

El delantero del Once Caldas es el tercer máximo anotador en la historia de Colombia con 319 goles, solo por detrás de Víctor Hugo Aristizábal (346) y Radamel Falcao García (341). No obstante, su falta de disciplina lo llevó a no estar fijo en el proceso de José Pékerman, por lo cual tampoco asistió nunca a una Copa del Mundo, al menos hasta ahora.

Resulta que en una entrevista con ‘As Colombia’, Dayro confesó que desea regresar a vestir la camiseta de la ‘Tricolor’ y está trabajando con la mentalidad puesta en conseguirlo y si se da, hacerlo de la mejor manera:

“Hasta el día que decida colgar los guayos, que todavía falta muchísimo tiempo, siempre voy a pensar en la Selección, voy a trabajar para eso porque para uno como jugador lo más importante es vestir la camiseta de su país. Voy a seguir luchando y haciendo historia en cada partido por si, Dios quiera, se da la oportunidad, hacerlo de la mejor manera”, confesó el histórico delantero.

Por otra parte, complementó acerca de su relación con el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, a quien conoció durante algunas convocatorias que recibió en el proceso, pero confesó que desde entonces no han vuelto a hablar:

“Lo conozco porque cuando él era el asistente del profe Pékerman tuve varias conversaciones con él y todo, gran persona, gran ser humano. La verdad no he tenido la oportunidad de hablar con él, yo voy a seguir trabajando, a seguir haciendo goles porque como dice el dicho, los goles son amores y trabajo para eso”.