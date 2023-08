“No solo este pelón”: Le sacaron trapitos al sol a comentaristas ‘por culpa’ de Vélez

Carlos Antonio Vélez no es el periodista más querido en el ámbito de los deportes en Colombia y con sus diferentes opiniones marca cada vez más la pauta entre quienes le dan la razón o quienes ‘no se lo aguantan’. En esta ocasión, sacaron los trapitos al sol y criticaron a los comentaristas de los partidos.

Carlos Antonio Vélez y su “comentario despectivo” en partido del FPC:

El periodista de Win Sports volvió a ser tendencia durante el fin de semana luego de comentar el partido Atlético Huila Atlético Nacional, pues se mandó con una opinión que muchos catalogaron como falta de profesionalismo, mientras otros le hallaron toda la verdad.

¿Qué dijo Vélez? En una jugada del conjunto ‘opita’, el balón quedó en posesión del delantero brasileño Marcos Vinicius, quien tiene recorrido en Colombia por equipos como Tigres, Independiente Santa Fe y ahora Huila.

Carlos Antonio no pasó desapercibido las coincidencias en el nombre y nacionalidad con el actual ‘7′ del Real Madrid, ‘Vini’ Jr, y dijo: “Vinicius “el pobre” porque el RICO juega en europa”.

Muchos criticaron a otros comentaristas colombianos:

Por un lado, aseguraron que las palabras de Carlos Antonio eran despectivas y muy poco profesionales, pero también dejaron en claro que no esperan mucho del periodista de Win Sports, asegurando incluso que ya debería retirarse definitivamente. No obstante, hubo otros que creyeron que molestarse por ese comentario es “de la generación de cristal” y no tuvo nada de malo o incorrecto.

- “Generación de cristal, tanto drama lo que dijo es verdad y ya”.

- Que más se puede esperar de ese “personaje”.

De todas maneras, hubo quienes aprovecharon para atacar a los otros analistas de los partidos:

- “Y los otros pendejos celebrando el chiste en plena transmisión”.

- “No solo este pelón, muchos comentarios de los narradores son muy bajo...”