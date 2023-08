“No sé dónde está”, Iago Falque ya no está en Cali y se duda que siga en América

La continuidad del volante español Iago Falque en el América está en duda tras el ataque a tiros a su vehículo en la ciudad colombiana de Cali, hecho que sucedió cuando él no se encontraba en el lugar.

Así lo informó el máximo accionista de los Diablos Rojos, Tulio Gómez, quien dijo en el programa VBar de la emisora Caracol Radio que el futbolista español, de 33 años, no está en Cali y analiza la situación que vive.

Vea acá: “Que no invente”, Tulio Gómez le mandó un mensaje clarito a Lucas González

“Además días atrás estuvo en un restaurante y cerca de donde estaba mataron a alguien. Nosotros (los habitantes de Cali) nos acostumbramos a la violencia, pero a personas como Falque, que están enseñados a vivir en un país donde hay mucha seguridad, esto les preocupa”, expresó Gómez.

Falque ya no está en Cali

Iago Falqué (Instagram, @iagofalque10)

“Él no está en Cali. nosotros le dijimos que lo pensara y lo analizara, porque el miedo, de una bala perdida, un atraco... le dijimos que no lo íbamos a presionar para que se quede o se vaya. Está fuera de Cali, pero no sé dónde está”, añadió Gómez.

El América de Cali señaló en un comunicado que el ataque, durante el cual la camioneta de Falque recibió varios tiros, ocurrió el viernes por la noche “en inmediaciones de la sede deportiva de Cascajal”.

Vea acá: Perrito hincha de ‘Millos’ enterneció a todos con su pinta de gomelo

Según el club, “las autoridades están al frente recolectando todas las pruebas para esclarecer los hechos y poder emitir una versión oficial a la opinión pública”.

En un vídeo publicado en la redes sociales, un hombre que al parecer es quien iba manejando el vehículo de Falque, muestra al menos tres impactos de bala en la carrocería de la camioneta y explica que se dirigía a poner gasolina cuando se produjo el ataque.

Por otra parte, Gómez señaló que la familia del exjugador de la Roma y el Torino está preocupada, pues recordó que la madre de Falque es la política Carmela Silva, quien fue hasta el mes pasado presidenta de la diputación provincial de Pontevedra y también ocupó el cargo de senadora.

Vea también: Linda Caicedo regresó al Real Madrid y sorprendió a muchos con inesperada queja

“La mamá de Iago es una dirigente política muy importante allá y eso les preocupa, que acá en Colombia en menos de dos meses haya presenciado esos hechos violentos”, añadió Gómez.

Explicó además que le dijeron al futbolista que analice la situación y que no lo van a presionar “ni para que se quede ni para que se vaya”.