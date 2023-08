¿Se imagina a Carlos Antonio Vélez de DT? Un equipo del FPC le ofreció unirse a sus filas

El reconocido periodista habló en el podcast SiSePuedcast, sobre su experiencia en el periodismo, el fútbol y distintas opiniones que han marcado su carrera como locutor. Durante la entrevista mencionó que un equipo del fútbol colombiano le ofreció ser parte de sus filas como director técnico, y aunque Carlos Antonio no tiene formación como técnico, la tiene como analista de rendimiento y eso le agrado a las directivas del equipo.

La respuesta de Carlos Antonio fue tajante y negativa, pues aclaró que aunque disfruta analizar del fútbol, le cuesta imaginarse al costado de la cancha dirigiendo un equipo, y además le hace falta la formación para lograr llegar al nivel de DT, por esto, recalcó su admiración hacia Wbeimar Muñoz: “Siempre sentí una admiración por Wbeimar Muñoz, tipo muy preparado. Wbeimar fue los primeros periodistas que se graduó como técnico y se dedicó a estudiar eso”.

El equipo que se ofreció a Vélez

Como lo cuenta Carlos Antonio: “Me hicieron la propuesta en el hotel Intercontinental de Cali. Efraín Pachón me llevó allá con un señor que era dueño del Pereira”, su respuesta fue negativa, pero recomendó a alguien que podría interesarle al equipo “No, no, no perdón, yo soy periodista. Más bien yo le voy a recomendar una persona, Luis Fernando Suárez, que estaba bien preparado, empezando y ahí fue él al Pereira”.

Además, comentó de manera irónica que rechazó la oferta porque no quiere que dar el chance de recibir críticas de otros “Seguramente los enemigos querrán que yo haga eso para tan, darme en la cabeza y ese papayazo no lo voy a dar”, comentó de manera irónica”.

¿Por qué se fue de WinSports?

En el podcast, Carlos Antonio comentó que él renunció a WinSports porque decidió que quería seguir desarrollando su carrera profesional solo desde la radio: “Uno cuando se va, se va. Yo renuncié a Win el año pasado. El 23 de octubre dije ‘no renuevo contrato’. Me preguntaron que para donde iba y dije voy a hacer solamente lo de radio, nada más”.