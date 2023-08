La emotiva anécdota de ‘Cata’ Usme que inspiró al equipo, “ la gente ya nos ve diferente”

Durante el homenaje de gobierno colombiano a la Selección Colombia, Catalina Usme, la goleadora histórica de la Selección Colombia, habló frente a los representantes del gobierno y los dirigentes del fútbol colombiano. Su discursó fue un llamado de atención para que el país siga creyendo y apostándole al deporte de Colombia y además contó una anécdota que puso emotivos a los presentes en el homenaje.

Durante el homenaje, el presidente Gustavo Petro anunció la inversión que hará el Gobierno a la Liga Femenina 2024 y los próximos proyectos de ley para seguir fortaleciendo la categoría femenina del fútbol colombiano.

La anécdota de Cata

En su discurso, Catalina Usme señaló que los deportistas que van a representar al país en las diferentes competencias, son la cara de Colombia ante el mundo y compartió las tiernas palabras que le dijo una Colombiana en Australia.

“Me quedo con una anécdota que vivimos en Australia y Nueva Zelanda. Una señora se me acercó en el aeropuerto y me dijo que gracias a este grupo la gente ya nos ve diferente, no ve a Colombia en otros términos, sino en qué buen deporte tenemos”. Y agregó una afirmación para que el Gobierno nacional ponga los ojos en el deporte Colombiano y siga impulsándolo: “Lo mejor que tiene Colombia son sus deportistas, la mejor cara que se muestra a nivel internacional son los deportistas. Son los que más necesitamos apoyo, necesitamos de esa mano que nos ayude a seguir preparándonos”.

🇨🇴 #EnDirecto 🇨🇴 | Una de las referentes de la @FCFSeleccionCol Femenina, Catalina Usme⚽️, habla en medio del homenaje del presidente @petrogustavo en la Casa de Nariño.



Más detalles en https://t.co/alre1DIoYM 🧵👇 pic.twitter.com/1KWDc9fbVY — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) August 16, 2023

Catalina Usme cerró su discurso mencionando que en su participación en el Mundial femenino, el equipo dejó el corazón y que el camino de la Selección apenas inicia, para el equipo femenino siguen los Juegos Olímpicos y la Copa de Oro.

“Para nosotros es un placer estar con ustedes, creo que hemos vivido un mes y medio maravilloso. Este grupo viajó con un objetivo muy claro al Mundial y creo que el camino no acaba acá”.