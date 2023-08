Ídolo del Junior ‘barrió el piso’ con el equipo y se ofreció para reemplazar al Bolillo

Aunque los comentarios de los hinchas acerca del Junior apuntan en su gran mayoría a la salida de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, parece que la directiva tiene otros planes. De todas maneras, un ídolo del cuadro ‘tiburón’ se ofreció a ser el nuevo técnico, no sin antes de hablar mal del equipo.

Ídolo del Junior se ofreció para reemplazar al Bolillo:

Durante una entrevista con ‘El VBar’ de Caracol Radio, Iván René Valenciano dejó en claro que le encantaría dirigir el Junior de Barranquilla y aunque no cree que sea el mejor momento para hacerlo, también dijo que está desesperado con el funcionamiento del equipo:

“Ayer casualmente estaba hablando con alguien y le comenté que me encantaría ir a un entrenamiento del Junior y decir ‘loco, ¿por qué no entregas y corres, por qué no bajas y apoyas, por qué no pasas por detrás, por qué no cambias de ritmo? El fútbol hay que correr”, dijo ‘el bombardero’.

De paso, el exfutbolista de la selección Colombia culpó al Bolillo por el mal rendimiento del ‘tiburón’ por poner a los jugadores, aunque no se entrenen de la mejor manera y por tal razón, aceptaría llegar al cuadro donde supo ser ídolo dentro de las canchas.

“Lógico que es culpa del entrenador porque es el que los pone. No es el momento para uno decir Sï, pero la verdad cuando uno ve esta situación se desespera y si me dicen y tengo la posibilidad, téngalo por seguro que me tiro, voy y lo agarro. No sé si lo haré bien o mal, pero lo primero que tengo que hacer es cambiarle la actitud a un equipo que hoy está muerto”, concluyó Iván René.

