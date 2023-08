“Él es un pichón”: Periodista defendió al DT de América y acusó al verdadero causante de la mala racha

Tras el compromiso por la Liga BetPlay del cuadro ‘Escarlata’ contra Independiente Medellín y su empate contra Equidad, el equipo ha dejado ver que está llevando un proceso de adaptación complicado con su nuevo DT. Precisamente, en el partido contra el equipo antioqueño que América de Cali jugó en condición de local, la hinchada abucheo a Lucas González y le dedico particulares arengas.

Le puede interesar: Con ‘madrazo’ incluido: hinchas del América ya cantan contra Lucas González en el estadio

Las críticas que ha recibido el DT han sido varias, rechazando los cambios invasivos que el técnico llegó a plantear para su equipo e incluso los hinchas lo han calificado de inexperto. El periodista caleño Jaime Dinas compartió una polémica opinión en su cuenta de Twitter sobre el verdadero culpable del mal tiempo de América de Cali.

La opinión de Dinas

Jaime hizo referencia al mal manejo del equipo que ha realizado Tulio Gómez, que hasta el momento “aprovecho América de Cali, para comprar empresas y ser politiquero” además expresó la tristeza que siente por la hinchada de la ‘Mechita’ por permitir que el maximo accionista de América solo se aproveche del equipo para “para comprar empresas, hacerse más rico y ahora querer enredar al Departamento con su candidatura a la Gobernación del Valle”.

Además, aclaró que la culpa no es del DT Lucas González, que está en formación y que Tulio se ha sacado provecho de la pasión del hincha para armar un equipito sin ambición.

Hinchas @AmericadeCali se enojan y me insulta por decir verdad y @tulioagomez se les ríe, se les burla y juega con la afición, armando “equipito” sin ambición, quitándole categoría y grandeza, aprovechando ingenuidad de fanático, para aspirar a Politico sin bases y ni experiencia pic.twitter.com/fN8byEc33U — Jaime Dinas (@JaimeDinas) August 14, 2023

Aunque algunos hinchas apoyaron la opinión de Dinas, otros la catalogaron de controvertida y salieron a la defensa de Tulio Gómez. A propósito del comentario de Dinas, Carlos Antonio Vélez, aseguró que el técnico del cuadro ‘Escarlata’ está confundido: “Yo creo que Lucas está confundido. Es un técnico muy capaz y lo demostró con Águilas, pero allá no tenía ningún tipo de presión y tiene una responsabilidad que es la de ser campeón y creo que no está preparado para eso. Él está aprendiendo de esta nueva experiencia, porque le falta, no ha tenido vivencias suficientes y no sabe de los procesos”.