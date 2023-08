“Papelón”, Carlos Antonio destrozó a Nacional y dijo que lo que mostró fue impresentable

Carlos Antonio Vélez no se guardó nada por la eliminación de Atlético Nacional ante Racing en la Copa Libertadores y no bajó de papelón la situación.

Atlético Nacional no supo cómo resistir la embestida de Racing de Avellaneda y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América tras perder 3-0 en territorio argentino.

Al cuadro dirigido por Diego Arias en la raya, porque William Amaral no tiene licencia homologada para hacerlo en competencias de Conmebol, no le alcanzó el 4-2 que logró en la ida y terminó su carrera en el certamen continental en la ronda de octavos de final.

Vélez tildó de papelón la eliminación de Nacional

“Nacional lo único que necesitaba era que no le marcaran dos goles o más. No necesitaba gana. No empatar, podía incluso perder por dos goles. Cuando perdía 3-0, con uno solo iba a penales y no hizo nada de eso”.

“Cuando hay tantas cosas, uno no puede salir de un término que es: fracaso, papelón y demás. Puede sonar duro, pero es así. La verdad generalmente duele. Lo de anoche fue impresentable para un equipo de categoría. Desde fuera del campo y dentro del mismo”.

El público no incide

“El público no juega. Ese es un cuento y la condición de local no garantiza nada. En la cancha es en donde se gana y se pierde. Me refiero a lo de Nacional que llegó con una gran ventaja de dos goles a su serie”.

“A mí no me van a salir con el cuento de que 76 mil personas que rugen en El Cilindro con globitos azules y blancos… no, desde que no entren a la cancha, mientras estén detrás de la reja, no pasa nada”.

Anoche mismo, en su cuenta de Twitter, el analista había anticipado: “No necesitaba ganar, ni empatar, podía incluso perder por menos de dos goles y lo eliminan? Joder!!! Cuando se puso 3-0 salió de la cueva, necesitaba marcar un solo gol puso los q tenia que poner y atacó pero ya era tarde. Todo a contramano. Lo de @nacionaloficial rozó el papelón. Nunca supo manejar el resultado. Se defendió muy atrás y con línea de 6. Sin la pelota jugo con 2 menos. Cantera y Duque no ayudaron en nada sin el balón. Y el colmo.. una defensa con jugadores de 1.92, 1.86 y 1.87 y les hace gol de cabeza uno de 1.80. No me crean tan pendejo! Lo mejor es q Lorenzo encontró solución en ataque… Roger Martínez se reinventó! Qué jugador tan difícil de marcar! Si el DT quiere nos podría dar una mano muy grande. Veremos!”.