Luis Delgado conmueve a seguidores al revelar cómo le contó a su hijo que su mamá perdió batalla contra el cáncer

El 2 de julio de 2018, Tatiana García, esposa del retirado guardameta Luis Delgado, perdió la batalla contra el cáncer; mujer que compartió 18 años de su vida junto al arquero campeón con Millonarios en 2012, quienes producto de su amor trajeron al mundo a sus dos ‘retoños’, Mathias y Franco, menor que para ese momento tenía 8 años de edad y de quien recientemente habló su progenitor en las redes sociales.

García partió de este mundo terrenal en la ciudad de Bucaramanga tras luchar con todas sus fuerzas contra el cáncer de seno, enfermedad con la que lidió durante más de 6 años. Hecho del que recientemente habló el portero que le dio la estrella 14 al equipo embajador , por medio de su cuenta en la red social TikTok, lugar en el que reveló cómo fue la manera en que decidió darle la triste noticia del fallecimiento de su mamá a su pequeño ‘Mathi’.

“Para esa época él tenía ocho años. Yo le comentaba a Mathias que cuando estuviera preparado me dijera para ir a saludar a la mamá. Para mí era bastante fuerte verle su rostro de preocupación, de miedo y de temor. Fuimos el 31 de mayo, día en el que Tatiana cumplía años; partimos una torta y le cantamos el ‘Happy Birthday’', afirmó el bumangués en la plataforma china, en donde acumula más de 5 mil seguidores.

“Para mí era muy difícil verlo en esa situación, viendo como sufría y cómo lo vivía, y uno como padres se da cuenta de esos comportamientos y actitudes. Ese día me acosté a dormir con él, esa noche mis papás se habían quedado en el apartamento; como a eso de las once o doce de la noche mi mamá me avisó y me dijo: “‘Papi’, ‘Tati’ falleció, tienes que irte a la clínica”, ‘Mathi’ se alcanzó a dar cuenta y aunque mi mamá me pidió que no le contará al niño, yo no me aguante. Me acosté encima de él y le cogí los dos brazos, abrió sus ojos y le dije “Mathis mamá falleció”, empezó a llorar desconsolado”, añadió.

