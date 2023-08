Leyenda de otro deporte no ocultó su emoción y ‘chicaneó’ su encuentro con James

Desde que James Rodríguez llegó a Brasil para ser nuevo futbolista de São Paulo, la afición le hizo saber el cariño y la expectativa que tenían porque un jugador de tal calibre estuviera en su equipo. Aunque el ‘10′ todavía no ha debutado, sigue generando mucha emoción en aficionados y en esta ocasión se encontró con una leyenda de otro deporte, quien no pudo evitar chicanear su encuentro.

Vea acá: ¿Merece Selección? De túnel llegó el primer gol de Óscar Estupiñán en esta temporada

Leyenda de otro deporte no ocultó su emoción de encontrarse a James:

James David compartió una historia en la que lo etiquetaron a través de Instagram y no fue nada más y nada menos que el excorredor de la fórmula 1, Felipe Massa, quien supo ser compañero de Michael Schumacher en la escudería Ferrari durante muchos años.

El brasileño de 42 años se ha alejado de las pistas de automovilismo, pero al parecer, no lo ha hecho del deporte y visitó la concentración del São Paulo durante un entrenamiento y fue allí que se encontró al crack colombiano.

Aunque el otrora corredor no escribió nada, en la cara se le nota la emoción de encontrarse con James y chicanearlo en sus redes sociales. El colombiano no fue esquivo y compartió la fotografía.

A continuación la foto de James con la leyenda de la fórmula 1:

Le puede interesar: Junior empezó la limpieza y ya rescindió un contrato pensando en mejorar

¿Cuándo debutará James con São Paulo?

El ‘10′ ya fue inscrito a cabalidad por el equipo en la federación brasileña de fútbol y su debut en liga queda completamente a disposición de las decisiones técnicas.

En Copa Sudamericana no estará disponible el colombiano porque no alcanzó a ser inscrito para los octavos de final en torneos conmebol. No obstante, São Paulo tendrá actividad por el Brasileirao el próximo domingo 13 de agosto y entonces podría tener minutos el colombiano.