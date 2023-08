Juan Pablo Montoya dividió opiniones con su top de mejores deportistas de Colombia

El reconocido piloto Juan Pablo Montoya, figura destacada del automovilismo colombiano, ha desatado controversia al nombrar sus tres mejores deportistas de la historia del país en una reciente entrevista.

A diferencia de las expectativas, Montoya no incluyó a ningún futbolista en su lista, optando por resaltar figuras destacadas de otras disciplinas.

Durante la década de los 2000, Montoya dejó una huella imborrable en la escena mundial de la Fórmula 1, alzando la bandera colombiana en cada competición. En una reciente conversación con la revista Semana, Montoya reveló su selección personal de los tres mejores atletas de Colombia, lo que desató un acalorado debate.

Top 3 de mejores deportistas de Colombia para Juan Pablo Montoya

En su elección, Montoya no dejó de incluirse a sí mismo, argumentando: “Por lo que he hecho, me meto. Muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial.”

Además, mencionó al ciclista Egan Bernal, ganador del Tour de Francia y el Giro, así como a la destacada ciclista Mariana Pajón, triple medallista olímpica.

Esta elección inusual ha generado reacciones diversas en el mundo deportivo y entre los aficionados.

La ausencia de destacados como Nairo Quintana, Caterine Ibargüen y Edgar Rentería, entre otros, además de ningún futbolista, ha generado incomodidad en muchos, pero lo cierto es que no hay cama para tanta gente en su top 3.

Esta polémica elección continúa alimentando la conversación en el ámbito deportivo nacional. Y, para usted ¿Cuáles son los tres mejores deportistas colombianos en la historia?