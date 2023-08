“Ella tirada en una cama”: Hermano de Cata Usme reveló dolorosa historia

Catalina Usme es probablemente la mejor jugadora de la historia de Colombia. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues ella tuvo que atravesar grandes adversidades y su propio hermano se encargó de contar una muy dolorosa.

Si alguien todavía no estaba lo suficientemente convencido por el impresionante talento y jerarquía de Cata Usme, pues ella aprovechó el marco de unos octavos de final de un Mundial para marcar un gol que le dio a la selección Colombia, por primera vez en toda su historia, el cupo entre las mejores ocho selecciones.

En horas de la noche del mismo martes 8 de agosto, Andrés Usme, hermano de la máxima goleadora histórica de la ‘Tricolor’ concedió una entrevista a F90, programa de ESPN, donde aprovechó para contar una difícil situación que atravesaron.

Hermano de Cata Usme reveló dolorosa historia

“Los que conocen el fútbol femenino saben que esto no ha sido color de rosa, ellas no tenían absolutamente nada. Yo recuerdo que me fui a vivir a Medellín y trabajaba como carpintero y mi hermana viene a jugar en la selección Antioquia, pero Cata trabajaba de mesera, en bodegas, haciendo inventarios, a veces dando clases de futbol y recuerdo que ella tenía que renunciar a su trabajo para poder ir a la selección y luego que volvía volver a buscar trabajo porque no había nada más”, contó Andrés.

“Cata en los olímpicos de Londres se lesiona su primer cruzado y fue una situación muy difícil. El fútbol femenino no tenía el cubrimiento que tiene ahora, luego Catalina vuelve y se lesiona junto con el menisco y prácticamente le dicen que no puede volver a jugar y los que conocemos a Cata sabemos de su convicción y terquedad. Para ella eso fue como pararla de la cama y la verdad hoy tengo un montón de sentimientos encontrados por eso”.

“Hoy me acordaba de esos momentos tan complicados, ella tirada en una cama, yo tenía que irla a bañar porque obviamente estaba totalmente impedida y hoy después de todo eso verla en el momento en que está, lo que ha logrado consolidar entonces hoy es como una sonrisa con el corazón arrugado por todo eso que ha pasado”.

“Como hermano siento un orgullo inmenso por lo que ella ha hecho”, concluyó Andrés.