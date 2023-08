Miguel Ángel Borja terminó afectado por decisión del equipo de Cristiano Ronaldo

Miguel Ángel Borja no ha tenido el mejor presente en River Plate, pues pese a salir campeón de la liga de Argentina, no disputó los minutos esperados y en la mayoría ingresaba desde el banquillo de suplentes. Como si eso no fuera suficiente, le llegó una mala noticia desde el equipo de Cristiano Ronaldo.

La decisión del equipo de Cristiano Ronaldo que afecta a Miguel Ángel Borja:

Resulta que en horas de la tarde de este lunes 7 de agosto se confirmó el regreso de Gonzalo ‘Pity’ Martínez al conjunto de la banda cruzada proveniente de Al Nassr.

El futbolista argentino llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el equipo de Cristiano Ronaldo y ahora se pondrá bajo las órdenes del entrenador Martín Demichelis, quien lleva apenas una temporada en el equipo y ya salió campeón de la liga Argentina.

Lo único que resta por saber en cuanto al acuerdo del Pity Martínez a River Plate es la duración del contrato, pero se estima que será por largo tiempo.

De esta manera, Borja podría quedarse aún con menores posibilidades de brillar para ganarse la titular, pues si la competencia que tenía con Salomón Rondón, Lucas Beltrán, Matías Suárez o el mismo Pablo Solari ya era alta, con la llegada de este referente en ataque se podrían reducir todavía más sus minutos.

🤯🇦🇷 [CONFIRMADO] PITY MARTINEZ ES NUEVO REFUERZO DE RIVER.



✍🏻 Rescinde con Al-Nassr y firma en el Millonario por un largo tiempo.



Confirmado por @GerGarciaGrova. pic.twitter.com/fsJNOED8DA — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 7, 2023

¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

El equipo millonario tendrá actividad nuevamente este martes 8 de agosto, a las 7 de la noche, por la Copa Libertadores, en el partido de vuelta de los octavos de final contra Internacional (Brasil).

El primer partido quedó 2-1 con un doblete de Pablo Solari: Miguel Borja no tuvo minutos.