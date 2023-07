“La ignorancia es atrevida”, Quintero se desahogó y le dijo de todo al asistente del ‘Bolillo’ Gómez

¡Juan Fernando Quintero en #ESPNFShowColombia!



🎙️: "A mí no me extraña nada de 'el Panzer'. Dice que son enemigos del club y Viera le dio 7 títulos".



Opina con el #ESPNFShowColombia



▶️ No te pierdas FShow por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/WX6cPwhLF0