La inesperada decisión de Dávinson cuando ya parecía claro el rumbo de su carrera

Dávinson Sánchez no es tenido en cuenta en el Tottenham y la relación con los hinchas no es la mejor, por eso todo parecía indicar que tan pronto el Tottenham aceptara una oferta de cualquier equipo, el colombiano haría maletas para marcharse del equipo. Sin embargo, luego que se avanzaron las negociaciones con el Spartak de Moscú y todo parecía indicar que jugaría en el fútbol ruso, tomó una radical decisión que le cambia el rumbo de su carrera.

El equipo de Rusia habría puesto 12 millones de euros sobre la mesa para que el equipo de la Premier League le permitiera quedarse con el defensor colombiano y aunque los ‘Spurs’ ya habrían aceptado la oferta, fue el mismo Dávinson quien la rechazó.

Aunque no hay detalles sobre las razones concretas que tuvo Sánchez para no aceptar unirse al Spartak de Moscú, se presume que el equipo no se rendirá e intentará contraofertar las condiciones contractuales para convencer al zaguero de 27 años.

La carrera de Dávinson podría tomar otro rumbo:

Aunque ya muchos lo imaginaban en la liga de Rusia, la carrera de Dávinson podría tomar otro rumbo, pues según confirmó el periodista de Win Sports, Julián Capera, el Tottenham no se queda quieto y ya está en conversaciones con otro equipo del fútbol europeo, tal vez intentando que el colombiano no salga de la élite.

Sánchez tiene contrato con el Tottenham hasta junio de 2024, es decir, que si no le consiguen equipo durante el transcurso de esta temporada, al final de la misma, el colombiano saldría del equipo como agente libre y no le dejaría ninguna ganancia al equipo. De todas maneras, parece claro que el colombiano saldrá de los Spurs, porque en caso de no lograrlo, seguramente no será muy tenido en cuenta.