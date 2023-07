El presidente de Nacional rompió el silencio y explicó por qué no fichó a Cardona

El presidente de Atlético Nacional por fin explicó por qué no contrató a Edwin Cardona, quien terminó llegando al América de Cali. Como es bien sabido, la hinchada ‘Verdolaga’ quería que Cardona llegara a su equipo y muchos culparon a la junta directiva de que esto no ocurriera.

Recientemente, Mauricio Navarro, el presidente de Atlético Nacional, dio una entrevista a Steven Arce para AS Colombia. En la charla, Arce le preguntó a Navarro por qué no llevó a Edwin Cardona, el fichaje bomba de América de Cali, al ‘Verdolaga’. Navarro empezó por asegurar que no es el momento adecuado para hablar de Cardona, pues él ya está en otro equipo del fútbol colombiano.

“Este no es el momento para hablar de Edwin Cardona, más porque está en un club amigo como el América”, Mauricio Navarro

Después, el presidente de Nacional exaltó el talento de Edwin y destacó el pasado que tiene en el equipo paisa.

“Lo respetamos porque es un gran jugador. Nadie va a discutir sus condiciones y ha tenido historia con Nacional”, Mauricio Navarro

El presidente de Atlético Nacional por fin explicó por qué no contrató a Edwin Cardona.

Para concluir, Mauricio Navarro explicó por qué no fichó a Edwin Cardona, quien era uno de los jugadores que los hinchas de Nacional quería en la plantilla para 2023. Las palabras del directivo apuntaron a que nunca contemplaron a Cardona como un posible fichaje.

“En ese momento consideramos que queríamos buscar a otros jugadores, por cualquier motivo. No llegó al club y le deseo que tenga el mejor de los rendimientos en América”, Mauricio Navarro

🤔 ¿Por qué Edwin Cardona no llegó a Atlético Nacional?



🎙️ En entrevista con @Stevenarce, Mauricio Navarro, presidente del Club, habló sobre la decisión de no buscar al volante colombiano pic.twitter.com/JP1VxtBb7U — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 26, 2023

