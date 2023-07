Junta de Gobierno de la NBA aprueba venta de los Hornets de Jordan

La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó la venta de los Hornets de Charlotte de Michael Jordan a un grupo de propietarios encabezado por Gabe Plotkin y Rick Schnall, de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press el domingo en condición de anonimato debido a que la venta no será oficial al menos por una semana más.

La decisión le pone fin a 13 años de Jordan como dueño mayoritario de la franquicia. Se mantendrá como propietario minoritario.

Jordan acordó la venta del equipo el 16 de junio. Sin embargo, cuando un dueño de la NBA decide vender, la venta debe ser aprobada por el Cuerpo de Gobernadores de la liga.

La decisión de Jordan de vender deja a la NBA sin un propietario de raza negra.

Plotkin ha sido socio minoritario de los Hornets desde 2019 y Schnall es socio de los Hawks de Atlanta desde 2015, con una participación menor. Se vio obligado a vender su inversión en ese equipo.

El precio de venta está reportado en tres mil millones de dólares, de acuerdo con ESPN.

Como dueño, Jordan nunca estuvo cerca de igualar su éxito como jugador, donde ganó seis títulos de la NBA con los Bulls de Chicago para convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Charlotte tuvo marca de 423-600 bajo el mando de Jordan, la 26ta mejor marca de la liga en ese periodo.

Los Hornets nunca ganaron una serie de playoffs en ese tiempo y no han participado en la postemporada en las últimas siete campañas.

El nuevo grupo de propietarios de los Hornets incluye al artista J. Cole, Dan Sundheim, Ian Loring, el cantante y compositor de música country Eric Church, Chris Shumway y varios inversionistas locales de Charlotte, entre ellos Amy Levine Dawson y Damian Mills.