Así va el Mundial Femenino 2023: Récord de asistencia y triunfo de las anfitrionas

El Mundial femenino arrancó en Australia y Nueva Zelanda y ha traído varias sorpresas para los espectadores y estadistas de fútbol femenino. La cita mundialista hasta el momento, por varios elementos que la componen, ha sido histórica.

Los primeros compromisos de la jornada fueron del Grupo A, Nueva Zelanda v.s Noruega, del Grupo B, Australia v.s Irlanda y Nigeria v.s Canadá. Ambos países anfitriones ganaron por la mínima diferencia y Nigeria v.s Canadá quedó en un empate 0 a 0.

El récord de asistencia

La inauguración del Mundial tuvo lugar en el estadio Eden Park de Auckland, donde llegó una gran cantidad de aficionados a presenciar el show. El evento inaugural mostró la cultura oceánica con bailes típicos, algunos cánticos y arengas.

El juego inagural entre Nueva Zelanda y Noruega contó con 40.000 asistentes, que presenciaron el primer partido ganado por Nueva Zelanda en la historia de los mundiales femeninos, después de tres empates y doce juegos perdidos.

Para el siguiente compromiso de la agenda, Australia v.s Irlanda hubo 76.000 espectadores en el Stadium Australia de Sídney, un número histórico de asistentes en la historia de la Copa Mundo femenina, además Australia lleva su valla invicta, sumando cuatro juegos sin perder (tres partidos ganados y uno empatado) en su historia del Mundial femenino.

La asistencia a los estadios ha sido sorpresiva, para el compromiso de Filipina y Suiza hubo 13.711 espectadores, Suiza venció 2 goles a 0 a Filipinas y España, una de las selecciones favoritas al título venció 3 a 0 a Costa Rica.

¡Colombia ya está lista!

Por medio de la cuenta de la FCF se han compartido fotografías del conjunto ‘tricolor’ durante sus últimos días de entrenamiento, afinando los detalles de cara al Mundial.

Vemos imágenes de Leicy Santos y de Jorelyn Carabalí practicando tiros al arco.

Colombia tendrá su debut en la Copa Mundo este lunes 24 a las 9:00 pm, hora Colombia.