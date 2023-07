El Tour de Francia sufrió una notable baja por una tierna razón

El belga Wout van Aert no tomó la salida de la etapa 18 del Tour de Francia y abandonó la prueba para asistir al nacimiento de su hija, informó este jueves el equipo Jumbo, un día después de que su líder, el danés Jonas Vingegaart, sentenciara la general.

La decisión fue tomada en la noche del pasado martes, tras la contrarreloj en la que fue tercero y en la que Vingegaard logró una importante renta en la general con respecto al esloveno Tadej Pogacar, que fue confirmada un día más tarde en la última etapa alpina en Courchevel.

“Es un sentimiento extraño, pero no un dilema, la decisión ha sido fácil de tomar. Siempre he dicho que volvería a casa cuando mi mujer me dijera que me necesita. Ese momento ha llegado. Mis compañeros de equipo comprenden la decisión y me respaldan al 100 %”, señala el ciclista en un vídeo difundido por el Jumbo en redes sociales.

El belga, muy combativo desde el inicio del Tour en Bilbao, lamentó que no haya podido sumar una décima victoria de etapa en el Tour, pese a haber estado cuatro veces entre los tres primeros, dos veces segundo y otras tantas tercero.

Pero ha sido uno de los puntales para que Vingegaard se dirija, salvo accidente grave, a revalidar el título logrado el año pasado.

El danés había afirmado que Van Aert estaría a su lado siempre que le necesitara. Los dos corredores se abrazaron calurosamente en Courchevel.