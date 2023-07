Tragedia en el futbol: jugador que agredió a un árbitro en la cabeza, se suicidó

Durante un torneo de fútbol 5 en Argentina, William Tapón que era jugador de uno de los equipos que disputaba el campeonato, agredió al juez del compromiso brutalmente, propinándole una patada en la nuca que lo dejó inconsciente sobre la cancha, la agresión quedó grabada y fue mediática en Argentina.

Tras enterarse de la posibilidad de ser detenido tras los cargos presentados por el árbitro, según medios locales, William Tapón fue hallado muerto en las vías del tren de su localidad con una herida bala en la sien, que, al parecer, se habría propinado a sí mismo.

Las disculpas públicas de William Tapón al juez

Después de que las imágenes del ataque al árbitro se hicieran virales, Wiliam Tapón habló con los medios acerca de lo sucedido durante el encuentro deportivo. William sostuvo que había le había pedido disculpas al juez y que la agresión surgió en un momento donde estaba ‘nublado’

“Iban dos minutos del partido y le habían pegado a un compañero mío, y el árbitro no cobraba (...) seguimos jugando y seguimos jugando, pero no veía nada de ellos, y a nosotros a penas hacíamos una mal ya nos sacaba amarilla (...) Después quiso sacar la roja y ahí, que ya venía enojado, fue que le pegó sin darme cuenta”, explicó y siguió: “Se me nubló, no fue queriendo, cuando me rescaté de lo qué hice ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto”.

William Tapón fue denunciado por el árbitro Ariel Pinagua, tras la agresión y en sus declaraciones, el juez sostuvo que sintió que las disculpas del futbolista no fueron sinceras.

“Hablé poco con él. Me dijo que lo hizo de calentura. Eso no justifica nada y no sentí que las disculpas fueran del corazón”.

Las declaraciones de la familia

Tras encontrar el cuerpo sin vida de William Tapón en las vías férreas, su familia ha dado declaraciones a la prensa en donde señalan las últimas palabras de Tapón disculpándose con ellos y expresan que la decisión del jugador fue tomada por el miedo de terminar en la cárcel y un supuesto intento de extorsión de parte Pinagua.

“Si, le pidió 300 mil pesos para no hacerle la denuncia. Fue a través de un llamado desde un número privado” aseguró la esposa de William Tapón, además de señalar los comentarios que calificó como “terribles” que le hicieron a su pareja por la agresión.