“Así me gusta”: ‘Rigo’ lanzó una ‘mirada matadora’ luego que le secaron el sudor

Rigoberto Urán es uno de los ciclistas con mayor experiencia de Colombia y aunque no le ha ido de la mejor manera en el Tour de Francia 2023, él se lo toma con ‘suavena’ y demuestra que a pesar de todo, las risas no faltan.

Vea acá: La leyenda continúa: Cuadrado ya encontró equipo y seguirá en la élite del fútbol europeo

La etapa 15 del Tour de Francia fue importante para ‘Rigo’, pues estuvo en una fuga de 35 ciclistas y respondió a la altura. Infortunadamente, fue parte de una masiva caída que lo frenó parcialmente.

De todas maneras, tuvo una buena actuación durante la jornada de domingo y al llegar a la línea de meta, dio unas declaraciones que, como es usual en él, dieron de qué hablar.

Vea también: Nairo mostró las heridas que se hizo tras “su primera caída del año”

Las palabras de ‘Rigo’:

“Se me cayó adelante el carechimba ese. Iba detrás de él, no había forma de esquivarlo y menos mal no había un volado de ahí para abajo porque si no quedaba un hueco” dijo sobre la caída y continuó dando detalles:

“En carrera no te das cuenta de nada. Me duele un poquito lo que se llama cadera, pero yo no tengo cadera. Me quedé un poquito y para volver a entrar al grupo, ahí fue lo complicado”, explicó el ‘toro de Urrao’.

La mirada matadora de ‘Rigo’:

Mientras ‘Rigo’ continuaba hablando, un colaborador de su equipo, Education First, le colaboraba a cambiarse el uniforme y secarse el sudor. Sin embargo, en un momento, el ayudante le interrumpió las palabras por limpiarle el sudor de la cara con una toalla.

Apenas le quitaron la toalla de la cara, ‘Rigo’ miró al colaborador con una mirada desafiante, pero evidentemente con humor, y le dijo: “Así me gusta gente trabajadora, prestame agua que me entró sudor en los ojos”

A continuación el video: