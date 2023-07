Revelaron quién sería la jugadora de Colombia que mandó al hospital a su rival de Irlanda

Amistoso Colombia Vs. Irlanda Tomado de Getty Images

La Selección Colombia disputó su penúltimo amistoso previo al inicio del Mundial Femenino 2023 en territorio australiano. Sin embargo, se vio envuelta en una polémica porque el juego fue cancelado a los 23 minutos. Según un comunicado oficial de la Selección de Irlanda, el partido no continuó porque se estaba tornando muy físico y una de sus jugadoras, Denise O’Sullivan, sufrió una dura entrada de una colombiana y por eso fue directo al hospital.

Al parecer, la jugadora de la Selección Colombia que habría lesionado a la irlandesa fue Lorena Bedoya, una defensa. Esto lo mencionó Nicole Regnier, la exjugadora que ahora trabaja en medios de comunicación, durante el programa ‘F Show’ de ESPN.

Cabe destacar que esta información no se ha confirmado. En parte porque el partido fue a puerta cerrada y no se transmitió en Colombia. Además, la cuenta oficial de la Selección Colombia no público la nómina del partido.

¿Qué ha dicho la Selección Colombia?

Por medio de un comunicado oficial, el seleccionado colombiano fue suspendido porque Irlanda prefirió no continuar jugando. Además, no expresó nada acerca de la explicación que dio Irlanda para la suspensión del juego. Para concluir, no menciono nada acerca de la lesión de la jugadora irlandesa.

Se sabe, por un video en donde Daniela Caracas aseguró que el partido se suspendió por una falta. Caracas dijo: “Son unas nenas (…) se pusieron a quejar, que iban a ver si jugaban o no. Entonces, el técnico dijo que no podíamos esperar a que ellos decidan”.

Colombi,a por el momento, mantiene en pie el partido amistoso contra China y sus sesiones de entrenamiento previas al Mundial. Por parte de Irlanda, su técnica va a atender a los medios para dar un reporte sobre la situación médica de Denise y aclarar lo sucedido durante el amistoso.