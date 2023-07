A Sebastián Gómez lo quieren dos equipos de Brasil, pero a Nacional no le convencen

A sus 27 años, Sebastián Gómez desea abandonar a Atlético Nacional para dar el salto al exterior y aunque tiene ofertas del exterior, parece que el club no estaría muy convencido.

Gómez es uno de los futbolistas más destacados de los últimos años del conjunto ‘verdolaga’ desde que llegó de Itagüí Leones en 2019. El mediocampista, además de ganarse el cariño de la hinchada, ha logrado conquistar tres títulos con Nacional: Copa Colombia 2021, Liga BetPlay 2022-1 y la Superliga 2023.

A pesar de ello y de ser el capitán del cuadro paisa, Gómez estaría buscando irse a jugar en el fútbol del exterior, e incluso ya tendría dos ofertas, pero a Nacional no le convence.

A Sebastián Gómez lo quieren dos equipos de Brasil:

El periodista de ‘el pulso del fútbol’, programa de Caracol Radio, Juan Felipe Cadavid, confirmó a través de su cuenta de Twitter que el volante de Atlético Nacional es pretendido por dos equipos de Brasil y ya hasta hubo oferta.

Aunque Cadavid no especificó de qué equipos se trata, comentó que ambas consisten en un préstamo con opción de compra. No obstante, a los ‘verdolagas’ no les satisface la propuesta que están haciendo por su capitán.

El futbolista sí quiere irse al exterior y, a palabras de Juan Felipe, “como están los mercados en el mundo, es ya o es ya”.

Hay 2 propuestas por el Capi de Nacional, ambas de Brasil y ambas préstamo con opción de compra



Por ahora no satisfacen a Nacional, pero ojo, tiene 27 años y como están los mercados en el mundo, es ya o es ya



El jugador quiere y merece una oportunidad en el fútbol internacional pic.twitter.com/dO70sPY7mb — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) July 13, 2023

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

El cuadro ‘verdolaga’ debutará en la Liga BetPlay 2023-2 el próximo domingo 16 de julio a las 7:30 de la noche cuando visite a Once Caldas. A su vez, por Copa Libertadores recibirá a Racing el 3 de agosto