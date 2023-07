Pogacar le dio un nuevo latigazo a Vingegaard en el Tour de Francia

Tadej Pogacar Cauterets-cambasque (France), 06/07/2023.- Slovenian rider Tadej Pogacar of team UAE Team Emirates on the final metres before winning the 6th stage of the Tour de France 2023, a 144,9km race from Tarbes to Cauterets-Cambasque, France 06 July 2023. (Ciclismo, Francia, Eslovenia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON (CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE)