JuanFer Quintero rompió el silencio y salió a lanzar puyas por su salida de Junior

Juan Fernando Quintero, ha utilizado su cuenta de Twitter para expresarse tras los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a su salida del Junior de Barranquilla.

En un mensaje, JuanFer se refiere a las múltiples historias y cuentos generados por su decisión personal de dejar el equipo.

El trino de JuanFer tras su salida de Junior

“Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de @sebavierareal. A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón !! Y Barranquilla me acogió como uno más… feliz tarde a todos y que disfruten”, publicó el centrocampista.

Estas palabras han generado aún más intriga sobre los motivos detrás de la partida de Quintero del Junior.

Previamente, el dueño del club, Fuad Char, confirmó que el jugador expresó su deseo de marcharse y mencionó que hubo situaciones que lo disgustaron durante su tiempo en el equipo.

La temporada de Quintero en Junior no fue la esperada, con una participación limitada debido a una lesión y un bajo rendimiento en los partidos en los que estuvo presente. El centrocampista disputó solo siete encuentros y anotó un gol durante su tiempo en el club.

Aunque Quintero promete abordar el tema en su momento, por ahora deja abierta la incertidumbre sobre los motivos detrás de su partida y envía un mensaje de agradecimiento a la ciudad de Barranquilla por su acogida.

La verdad sobre la salida de Juan Fernando Quintero de Junior seguirá sin saberse de manera total, por el momento y los seguidores del cuadro Tiburón quedaron bastante desilusionados por la situación.