La lluvia y protestas de ambientalistas marcan el 3er día de Wimbledon

Una activista de "A Just Stop Oil" irrumpe en la Cancha 18 del torneo de Wimbledon (Alastair Grant/AP)

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Wimbledon deparó de todo un poco el miércoles.

Novak Djokovic emuló a Roger Federer y Serena Williams como los únicos jugadores en la historia del tenis con 350 victorias en citas de Grand Slam.

Karolina Pliskova, subcampeona hace dos años, se despidió en la primera ronda al caer ante una jugadora procedente de la clasificación

Y Maria Sakkari, la octava cabeza de serie, sucumbió a las primeras de cambio tras haber ganado 6-0 el primer set.

Pero eso fue lo menos usual en el tercer día del torneo de este en el All England Club. Eso se debió a que mucho del ruido se centró en las protestas de activistas ambientalistas y, desde luego, la lluvia.

Tres activistas fueron arrestados por interrumpir partidos al saltar a una pista para arrojar confeti de color naranja — escondidos en las cajas de los rompecabezas de 1.000 piezas de la Cancha Central que se vende en las tiendas del torneo — para llamar la atención a un grupo contra la producción de petróleo.

“Habíamos tenidos tantas interrupciones por culpa del club, pero añadir otra interrupción como esta es decepcionante”, dijo Tim Henman, cuatro veces semifinalista de Wimbledon y miembro de la junta directiva del All England Club.

Y siguió lloviendo, limitando las horas para competir, y los tenis tuvieron que esperar, esperar y esperar.

“Hoy ha sido un día algo extraño al comienzo. Se suponía que iba a estar seco y empezó a llover”, comentó el danés Holger Rune (6to preclasificado), quien eliminó al wildcard británico George Loffhagen por 7-6 (4), 6-3, 6-2 en un partido de primera ronda que debió disputarse el martes. “Fue medio frustrante al final”.

EL RETRASO

A tomar en cuenta. Mientras que cuatro jugadores que pudieron actuar en los dos estadios que tienen techos retráctiles ya están instalados en la tercera ronda — entre ellos Djokovic y la número uno Iga Swiatek — quedan 14 que aún no han podido disputar un solo punto de la primera ronda. Éste último grupo incluye Bianca Andreescu (campeona del US Open de 2019), Alexander Zverev (subcampeón del US Open de 2020) y Karolina Muchova, quien perdió ante Swiatek en la final de Roland Garros el mes pasado.

“Es un verdadero alivio”, dijo la polaca Swiatek tras vencer a la española Sara Sorribes Tormo por 6-2, 6-0 en la Cancha Central. “Estoy feliz de que mis partidos se programen bajo techo, porque tengo la seguridad de que se van a jugar. Es más fácil para prepararse sabiéndolo".

Djokovic, dueño del récord masculino con sus 23 títulos de Grand Slam, estuvo a dos puntos de ceder el segundo set Jordan Thompson antes de sentenciar el desempate con un ace, antes de llevarse el dedo índice derecho a la sien rumbo a la victoria 6-3, 7-6 (4), 7-5.

A la caza de igualar dos récords de Wimbledon con un octavo título en total y el quinto seguido, el astro serbio juega en la Cancha Central — donde acumula 41 victorias en fila — y no tuvo que lidiar con los diversos contratiempos

PROTESTAS

Dos activistas del grupo “Just Stop Oil” fueron arrestados por interrumpir un partido al irrumpir en la Cancha 18 y arrojar el confeti el césped antes de ser removidos por las seguridad. Frenaron el duelo de primer ronda entre Grigor Dimitrov y Sho Shimabukuro al comienzo del segundo set, y empezó a llover antes que se limpiara el confeti.

El partido se reanudó tras el retraso por lluvia. El All England Club informó en un comunicado que los dos manifestantes fueron arrestados “bajo sospecha de invasión de propiedad agravada y daños criminales”.

Horas después, durante el siguiente parte en la misma pista, otro hombre que representaba a la misma organización arrojó confeti naranja en el césped antes que los agentes de seguridad pudieran sacarle.

“No es algo agradable", comentó Dimitrov sobre la interrupción tras ganar sus partido en set corridos. “No puedes hacer mucho. Creo que todos respondieron de la manera más rápida posible”.

Wimbledon redobló la seguridad en coordinación con la policía de Londres y otras agencias para esta ediciones como consecuencia de las frecuentes protestas que se han producido en otras competiciones deportivas en Gran Bretaña este año.

LATINOAMERICANOS

Los argentinos Francisco Cerúndolo y Guido Paella salieron airosos de sus debuts. Suerte opuesta para sus compatriotas Diego Schwartzman, eliminado en la segunda ronda, y Federico Coria, fuera en la primera.

Como 18vo preclasificado, Cerúndulo cantó victoria por primera vez en Wimbledon, imponiéndose 5-7, 6-3, 6-3, 6-4 ante el portugués Nuno Borges

Pella, actual 308 en el ranking, sorteó la primera ronda al doblegar 6-3, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1 al croata Borna Coric (13er cabeza de serie), en un partido que comenzó el lunes.

El italiano Jannik Sinner (8vo preclasificado) despachó 7-5, 6-1, 6-2 a Schwartzman. Coria perdió 4-6, 6-4, 6-3, 6-0 frente al bielorruso Ilya Ivashka.

Tras su marcha a las semifinales de Roland Garros, la brasileña Beatriz Haddad Maia (13ra cabeza de serie) remontó para sortear su debut en el césped, imponiéndose 3-6, 6-0, 6-4 ante la kazaja Yulia Putintseva. En tanto, la colombiana Camila Osorio claudicó 6-3, 6-4 ante la italiana Elisabetta Cocciaretto.