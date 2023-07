Iván Mejía se bajó del ‘bus del cambio’ político y dejó contundente dardo

Iván Mejía Álvarez, reconocido periodista deportivo, en esta ocasión apareció para hablar de la actualidad política en nuestro país y le tiró duro al gobierno, puntualmente por lo que viene generando la estructura del Ministerio de la Igualdad, algo que lo hace sentenciar que es “más de lo mismo”.

En las últimas horas el tema ha ganado relevancia en el país y hasta el exMinistro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió a reprochar la situación.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos”, publicó Ocampo en su cuenta de Twitter.

Iván Mejía reprochó ‘El Cambio’

Fueron el comentario del exjefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público de Colombia lo que despertó la indignación del periodista.

Le puede interesar: Ciclistas del Tour de Francia denunciaron preocupante situación en la carrera

Citando las palabras de Ocampo, Iván Mejía fue contundente: “No tiene presentación alguna el montaje clientelista y burocrático de ese ministerio. Eso no es el cambio, es más de lo mismo”, sentenció en la red social.

No tiene presentación alguna el montaje clientelista y burocrático de ese ministerio. Eso no es el cambio, es más de lo mismo. https://t.co/JhrXG8GY5M — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) July 4, 2023

El Ministerio de la Igualdad parece estar generando brecha entre varios que lucían como defensores del gobierno, pero que se vienen quejando de la situación.