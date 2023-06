Dueño de América entró a un intercambio de mensajes con periodista por Lucas González

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, tuvo un intercambio de mensajes con el periodista Jaime Dinas que ha mostrado su indignación por la llegada del entrenador Lucas González al cuadro ‘Escarlata’.

Este jueves fue presentado de manera oficial el joven entrenador que viene de dirigir en Águilas Doradas y el comunicador siguió insistiendo en que es un inexperimentado.

Fue en la red social Twitter que siguieron los descargos de Dinas a los que Gómez le salió al paso desde su cuenta personal.

Cruce de mensajes de Tulio Gómez y Jaime Dinas

“Hernán Torres campeón con @MillosFCoficial TOLIMA @AmericadeCali Melgar; Guimaraes con Saprisa y Belen (Costa Rica), Al-Wasl Emiratos, AMERICA y Mundialista; Osorio campeón con @nacionaloficial Caldas y Mundialista, terminan peleándose con @tulioagomez por NO poder manipularlos”, reseñó Jaime Dinas.

La situación ocasionó que Tulio Gómez respondiera: “Jaime, nunca he peleado con los DT que han pasado por America, no he peleado contigo que me das palo todos los días, menos con ellos, yo soy respetuoso con los que piensan diferente, y recuerda que son 2 títulos masculinos, 2 títulos femeninos, 1 ascenso. Si el balance de Lucas cumple las expectativas que todos esperamos, espero que tengas la misma vehemencia para felicitarlo”.

Finalmente, el periodista le volvió a responder, no sin dejar su duro mensaje al dirigente al que le dijo que no ha madurado en su rol deportivo.

“Tulio toda mi admiración y respeto por su brillante labor empresarial, pero aún NO ha madurado como Dirigente Futbolero y se deja dominar por sus caprichos @AmericadeCali requiere de DT de nivel y categoría, que le regrese la Grandeza al equipo @LucasGonzalez_V está en formación”, contrarrestó Jaime Dinas a Tulio Gómez.