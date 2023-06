La selección Colombia sub-23 ya tiene nombrado a su nuevo director técnico

Héctor Cárdenas recibió la confianza para dirigir a la Selección Colombia sub-23, que busca un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este martes se dio a conocer la noticia desde la Federación Colombiana de Fútbol que le dio la confianza al timonel que dirigió el Mundial Sub-20 en el que los nuestros llegaron a los cuartos de final.

Héctor Cárdenas, nuevo DT de Colombia sub-23

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, decidió en su sesión de hoy que Héctor Cárdenas será el director técnico de la Selección Colombia Sub 23, con miras a la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El estratega colombiano viene de clasificar a la Selección Colombia Sub 20 a la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en Argentina, llegando hasta los cuartos de final del torneo.

La Selección Colombia Sub 23 estará disputando los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y el Preolímpico Conmebol el próximo año en Venezuela. Este será el cuarto combinado nacional que dirija Héctor Cárdenas, ya que ha estado al frente de la Sub 17, Sub 20 y la Selección Colombia de Mayores como encargado. De igual manera, el caleño de 43 años y su cuerpo técnico, seguirán al frente de la Selección Colombia Sub 20 para futuras competencias”.