Ninguno lo quería: ‘Millos’ y Nacional se ‘pararon en la raya’ por árbitro para la final

Este sábado, Millonarios y Atlético Nacional se medirán en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el juego de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2023-I. Tras igualar a cero tantos en el Atanasio Girardot de Medellín, todo quedó para definirse en la capital del país.

El juego ha tenido todos los ingredientes, sobre todo en la previa. Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que tanto en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ como en Bogotá se transmita de forma pública el juego, por medio de pantallas gigantes ubicadas en algunos concurridos sectores de ambas ciudades.

Vea acá: Daniel Quintero negoció con Win y el ‘Millos’-Nacional se podrá ver gratis en Medellín

Otro hecho que ha generado muchas reacciones es el de la elección del cuerpo arbitral para el choque definitivo.

¿Cuál será el árbitro de la final Millonarios-Nacional en Bogotá?

A falta de confirmación de la Dimayor, se ha adelantado que el árbitro elegido para este duelo es Carlos Betancur. El exárbitro y ahora analista de ESPN Rafael Sanabria, fue el encargado de dar esta información este jueves.

Betancur, colegiado vallecaucano de 40 años, hizo su debut como profesional en el año 2012 y cuenta con un amplio recorrido, en el que ya dirigió una final: el Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira (juego de ida de la más reciente final del Fútbol Profesional Colombiano).

Vea también: “Cortina de humo”: Carlos Antonio estalló por transmisión pública de la final del FPC

Sin embargo, eso no fue todo, el propio Sanabria expresó que, tanto Millonarios como Nacional expresaron su inconformidad por la segunda opción que tendría la Comisión Arbitral para dirigir este duelo: Jhon Alexander Ospina.

Sanabria indicó que “Nacional no gusta de Ospina, pero Millonarios tampoco gusta de él”, por lo que la Comisión se habría decantado por Betancur, en lo que habría sido una acción de veto hacia este pito. “Lo raro es que la Comisión acepte vetos, pues los equipos no pueden decir quién sí y quién no puede pitar”, concluyó Sanabria en ESPN F90.