“El nivel es altísimo”, Supermán López valoró el nivel en la Vuelta a Colombia

Miguel Ángel López (Team Medellín) no ha encontrado rival en la presente Vuelta a Colombia, pero no por ello dejó de destacar el alto nivel que se ha encontrado en la carrera.

Tras su victoria de hoy en la quinta etapa, el corredor oriundo de Pesca, Boyacá, se refirió al nivel del ciclismo colombiano.

Supermán sumó su quinta victoria, luego de ganar el prólogo, además de las etapas 1, 3 y 4.

Vea acá: Andrea Guerrero y Ricardo Henao llegaron trasnochados al noticiero por culpa de un ruidito

Miguel Ángel López sobre el nivel de la Vuelta a Colombia

“Estoy haciendo los mismos valores cuando ganaba etapas en la Vuelta España y el Tour de Francia. El nivel es altísimo”, expresó.

“Ayer hice uno de los mejores récords de potencia en vatios. Hoy también fue un ritmo bestial”, añadió.

Además, dejó claro que “porque esté ganando, no quieran decir que el nivel es medio o bajo. El nivel es bastante alto. Mis registros en el Garmín dicen que me toca a tope y me respiran ahí cerquita”.

Le puede interesar: Equipo del fútbol colombiano pidió cambio de ciudad y de nombre

“Trabajamos desde la salida hasta la llegada, nos merecemos ganar aunque no es sencillo. Cuando se puede hay que intentarlo, no hay que desaprovechar esas oportunidades”, agregó Miguel Ángel López.