“Va a dar la vuelta”: periodista de Win dio su campeón del FPC y le llovieron ‘palazos’

Finalmente y tras una definición agónica en la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-I, Millonarios y Atlético Nacional definirán cuál será el campeón de este primer semestre en Colombia.

Para muchos, esta será la final más importante en la historia del Fútbol Profesional Colombia (FPC), al menos, desde que se juegan los torneos cortos. La expectativa es enorme en el entorno del balompié cafetero y se espera una gran fiesta en ambos partidos.

Por supuesto, en los medios también se vive con mucha emoción la previa del duelo entre los dos clubes con más títulos locales en el país. En ese sentido, en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, uno de sus panelistas se atrevió a vaticinar cuál será el campeón.

Varios de los panelistas de este programa, transmitieron este lunes desde la ciudad de Medellín e hicieron el análisis de lo que será este Millonarios-Atlético Nacional. De nuevo, como es costumbre, el periodista Julián Céspedes volvió a ser protagonista.

El también productor indicó que para él, esta es la final más importante en la historia del fútbol colombiano, por encima de la recordada Nacional-América del 2002, además de señalar que el ‘Embajador’ es un “equipo grande”, contrario a lo que había manifestado hace algunas semanas ene l mismo espacio.

Eduardo Luis le recordó esto y le preguntó si dijo esto por el miedo que podría tener de ir al Estadio Nemesio Camacho El Campín. Céspedes fue tajante y además de indicar que no sufre de miedo, manifestó que Nacional “va a dar la vuelta allá”.

Me quedo con esta porque hay que reconocer que el equipo de Gamero juega bien, lo hace bien y que Millonarios es un equipo grande, ¿quién ha dicho que no? Yo no he dicho que no, que es más grande Nacional, solo cuente los títulos (...)

¿Miedo?, ¿miedo de qué?, ¿de que Nacional va a dar la vuelta allá, eso es miedo? No, papá. Yo de eso no sufro.

— Julián Céspedes