Diego Cocca (exentrenador de Millos) se queda sin equipo: ‘Hice todo lo que pude y no me dejaron seguir’

Diego Cocca regresó a la Ciudad de México, después de que este lunes fuera despedido del cargo de entrenador de la Selección de México, y su arribo al Aeropuerto Benito Juárez resultó caótico. El argentino era esperado por la prensa, que buscaba una declaración del ahora extécnico del Tricolor, quien se negó a hablar con los medios y solo hizo una declaración.

Puede leer: ‘Maca’ soltó frase que ‘tocó’ a muchos y le puso picante a la final ‘Millos’-Nacional

“Yo ya hablé y dije todo lo que tenía que decir, no me tienen que preguntar a mí sino a la gente de la Selección. Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir, así que hablen con la gente que tiene que hablar y yo me voy a ir a mi casa con mi familia. Gracias. Adiós”, dijo.

Cocca llegó a México acompañado de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, quien no quiso explicar los motivos de la decisión tomada, señalando que Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, ya había dado declaraciones en el video difundido en redes sociales.

Solo se limitó a decir: “Que no nos quede ninguna duda que Diego Cocca es un gran técnico, simplemente son las circunstancias en las que nos encontramos en este momento las que nos han llevado a tomar esta decisión”.

Lea también: Confirmaron árbitro del Nacional-’Millos’ y a varios hinchas les trajo malos recuerdos