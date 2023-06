Tribunal brasileño avanza en el caso de violación contra Robinho

SAO PAULO (AP) — Un tribunal en Brasil seguirá adelante con el caso de Italia contra el ex astro del fútbol Robinho, sentenciado en Europa a nueve años de prisión por violación.

En un fallo dado a conocer la noche del miércoles, el Tribunal Superior de Justicia estableció el 2 de agosto como fecha para decidir si el gobierno italiano debe traducir completamente al portugués el caso de Robinho, y enviarlo a las autoridades brasileñas para su análisis, como fue solicitado por el abogado del exjugador.

Las autoridades italianas quieren que Robinho, de 39 años, cumpla su condena en Brasil. Pero la justicia brasileña aún no ha tomado una decisión. Brasil no extradita a sus ciudadanos.

Robinho fue condenado en Italia en 2017 por su participación en la agresión sexual colectiva cometida cuatro años antes, durante el periodo en que jugaba para el Milan. La corte suprema de Italia confirmó la sentencia del brasileño en 2022, y posterior a ello fiscales italianos emitieron una orden de arresto internacional.

Robinho reside en Santos, en las afueras de Sao Paulo. Entregó su pasaporte a las autoridades brasileñas en marzo.

Sus abogados, que no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press, señalaron que el jugador tuvo relaciones sexuales consensuadas con una joven mujer en un bar, al igual que cinco de sus amigos.

La decisión del tribunal brasileño trascendió horas después de que la web noticiosa UOL en Brasil publicara grabaciones de voz obtenidas por autoridades italianas en las que Robinho discutía el caso con amigos. Ya se sabía acerca del contenido, pero la propia voz del futbolista haciendo comentarios despectivos acerca de la víctima y del caso dejaron sorprendidos a las aficionados del fútbol.

“Vamos a golpearle la cara. Tú la golpearás en su cara y le dirás; “¿Qué te hice yo?” Le decía Robinho a uno de sus amigos en uno de los extractos en el cual afirma que no participó en la violación.

En otro diálogo Robinho dijo: “Por eso me río, no me interesa para nada”.

“La chica estaba muy ebria, ella ni sabe quién soy yo”, dijo.

Robinho dijo en otra conversación que él se había marchado del bar luego de haber tenido relaciones sexuales con la joven mujer, pero sus amigos permanecieron con ella. Más adelante muestra cierta preocupación acerca de que la historia saliera a la luz pública.

“Si esto sale en los medios me arruinará”, dijo Robinho, quien también jugó para el Real Madrid y el Manchester City.

Otro futbolista brasileño, Dani Alves, está detenido en España mientras se investiga una acusación de agresión sexual en su contra. Las autoridades investigaron el caso discretamente para poder arrestar al ex del Barcelona al volver a España, con el fin de evitar una situación similar a la de Robinho.