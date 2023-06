“No le gusta nada”: Adrián Magnoli ‘explotó' contra Carlos Antonio y le dijo de todo

Esta semana fue publicada la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos de la Selección Colombia frente a Irak y Alemania. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó el listado elegido por Néstor Lorenzo para los duelos de las fechas FIFA de este mes de junio.

Uno de los primeros en reaccionar ante esta noticia fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien no dudó en criticar la determinación del estratega argentino. “Dejate de joder, Lorenzo”, fue la frase con la que el analista calificó el llamado del seleccionador nacional al incluir nombres como Yerry Mina y Wilmar Barrios.

Más allá de ser una criticada convocatoria, algunos creen que la reacción de Vélez fue exagerada y hasta irrespetuosa. En este caso, el periodista deportivo colombo-argentino Adrián Magnoli, le respondió al analista a través de su canal de Youtube.

El exfutbolista y exentrenador habló sobre los ‘popes’ de la radio deportiva en Colombia y destacó que a Carlos Antonio “todo le parece mal”. Señaló, además, que es un gran periodista y una gran persona, pero que no sabe si lo que hace es parte de un personaje, pues cuando agarra un micrófono lo único que hace es “echar mierda para todo lado”.

Así mismo, Magnoli citó otro hecho, en el que Vélez señaló a Óscar Córdoba de recomendar al guardameta Devis Vázquez del AC Milan para que fuera llamado a ‘La Tricolor’. Sumado a esto, el periodista señaló que en la mayoría de ocasiones, los más críticos son “tipos que en la vida jugaron al fútbol”, que solo saben de este deporte por lo que leen y lo que escuchan.

...Carlos Antonio, que todo le parece mal. Que yo no sé qué le pasa, mirá que es un gran periodista, mirá que es un gran señor, un gran padre, un gran abuelo. Yo no soy amigo de él, pero me cuentan los amigos, dicen: ‘no sabés qué personota que es’.

Pero yo no sé si es un personaje que tiene, que tiene que agarrar un micrófono y echar mierda para todo lado. Decirle a Lorenzo, por ejemplo: ‘dejate de joder’. ¿Cómo le vas a decir así al técnico de la Selección Colombia? Por favor, ¿por qué no se lo dijo a Pinto, ¿por qué no se lo dijo a Rueda?, ¿por qué no se lo dijo a Lara?, ¿por qué no se lo dijo al ‘Chiqui’ García? (...)

Y llegó Pékerman, no le dio más bola a nadie, blindó la Selección, jerarquizó la Selección y Carlos Antonio arrancó, como le cerró la puerta acá en la cara y no lo dejó nunca entrar en el ambiente de la Selección Colombia, todo está mal lo de Lorenzo. O sea, ve a Lorenzo como si fuera Pékerman.

— Adrián Magnoli