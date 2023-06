‘Mao’ Molina expuso la realidad de los excesos de los futbolistas: “Muchos consumen”

Mauricio ‘Mao’ Molina fue uno de los mediocampistas más talentosos que ha pasado por el fútbol colombiano y supo brillar con equipos como Medellín, Santa Fe, Santos de Brasil, San Lorenzo de Argentina o Estrella Roja de Serbia. Ahora que puso final a su carrera como futbolista, se ha dedicado al análisis deportivo.

Vea acá: James ya no llora, factura: Estos son los ‘arrogantes’ precios de su nuevo café en Bogotá

En un fragmento de entrevista con Radio Munera, Molina se refirió al tema de las drogas, el alcohol y el manejo que los diferentes equipos le dan con sus jugadores que sufren con estos problemas.

¿Qué dijo ‘Mao’ Molina de los excesos?

El futbolista no señaló a algún futbolista que consumiera ningún tipo de sustancia o de alcohol, más bien habló de la responsabilidad que cada uno debe tener y ser consciente para que pueda rendir de la mejor manera.

En primer lugar, se refirió a cómo es el manejo de los equipos frente a los jugadores del plantel, y apuntó a que por lo general se ‘tira’ más duro contra el alcohol que contra las drogas.

“Muchos jugadores consumen, muchos atletas consumen y entonces no está mal visto. Solamente si llegan borrachos y si obviamente faltas a un entrenamiento por estar tomando, pero yo creo que el atleta mismo se tiene que dar cuenta si esto es compatible o no”, aseguró Molina.

Posteriormente, ahondó en el concepto de la responsabilidad propia para rendir al máximo nivel dentro del terreno de juego: “Porque si yo empiezo a tomar todos los días, pues no me voy a levantar de la misma forma, voy a rendir menos, me voy a recuperar menos y mi compañero me va a sacar ventaja”.

Finalmente, ‘Mao’ hizo hincapié en la responsabilidad y se puso como ejemplo:

“Yo creo que cada persona debe ver y asumir qué le funciona en su vida. Eso a mí no me funcionaba, si bebía durante la semana, la pagaba el fin de semana”, culminó Molina.