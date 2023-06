Recogebolas de Águilas denunció dura agresión verbal y física del DT de Nacional

El pasado domingo, Atlético Nacional visitó a Rionegro Águilas Doradas por la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-I. El equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori consiguió una victoria por 1-0 y llegó a ocho unidades en el Grupo A.

Precisamente, el estratega fue protagonista de una discutida acción con un recogebolas del equipo del oriente antioqueño. Sobre el minuto 90 del encuentro, el jugador Jean Pineda se acercó a la banda cerca al banco del ‘Verdolaga’ para hacer un saque desde ese costado.

Vea acá: ¡Vuelve a aparecer la chequera! Junior negocia tres refuerzos extranjeros de lujo

El recogepelotas le alcanzó el esférico al jugador del equipo dirigido por Lucas González Vélez para agilizar la reanudación del juego y de inmediato, Autuori se le acercó al joven para recriminarlo.

Semana dio a conocer el contenido del video que Águilas presentaría ante la comisión del campeonato, así como la declaración del recogebolas. El joven señaló que su intención era agilizar el juego y que al hacerlo, Autuori lo encaró y le dijo que era “una vergüenza”.

Vea también: Autuori sacó su lado loquillo e hizo ‘totear’ de la risa a todos los periodistas

A continuación, el alcanzapelotas muestra su brazo para dejar en evidencia que el brasileño lo tomó fuerte y le alcanzó a dejar algunas marcas. Sin embargo, el joven manifestó que no reaccionó en el momento porque respetaba que se tratara de un mayor de edad.

La intención mía era agilizar el juego, pero en un momento puntual voy a recoger el balón que me tira. Lo recojo, me voy a ubicar en el sector que me corresponde, sale Autuori diciéndome en la cara, sos una vergüenza. Me coge del brazo fuerte y me hace esto.

— Recogebolas de Águilas Doradas