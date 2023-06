Carlos Antonio Vélez reveló delicada razón por la que Messi eligió el Inter de Miami

Este miércoles, el mundo del fútbol vivió toda una revolución, luego de que en una entrevista con el medio ‘Mundo Deportivo’, Lionel Messi confirmara que eligió el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) como el equipo en el que continuará su carrera.

De esta manera, la ‘Pulga’ dejó a un lado los rumores sobre su retorno al FC Barcelona, equipo del que es ídolo absoluto y al que muchos apuntaban como su próximo destino. Sin duda, la llegada de la ‘Pulga’ a la MLS es un gran hecho para esta liga y para el jugador, representa un crecimiento, sobre todo como figura más allá del fútbol.

Este jueves, en el espacio Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol de la emisora Antena 2, el periodista Carlos Antonio Vélez habló sobre el tema y puso sobre la mesa varias de las razones por las que Messi eligió irse a los Estados Unidos, aun cuando tenía ofertas como la millonaria de un club de Arabia Saudita.

El analista destacó varios de los motivos por los que Messi eligió continuar su carrera en el balompié estadounidense. Aunque la oferta económica no era la misma que se filtró que iban a pagar desde Arabia, la cual ascendía a unos 400 millones de euros, el rosarino sí tendrá importantes beneficios.

Aunque el detalle que más llamó la atención es que, de acuerdo a lo informado por Vélez y según una información de personas cercanas a Messi, en la familia del jugador habría un problema de salud delicado, el cual solo podría ser tratado de la mejor manera en los Estados Unidos.

Lo de Messi, a mí no me sorprende. Ya me habían dicho varias cosas, antes de la decisión de ayer.

Me habían dicho: ‘tiene arreglado con Sony una serie de dibujos animados’ y para eso se necesita de su presencia en Miami, está arreglado: una serie de dibujos animados.

La oferta no son los 400 millones de los árabes, no, es una participación en el equipo, es una participación en los abonados de Apple, que tiene los derechos de televisión de la MLS y una participación en Adidas por venta de indumentaria deportiva del Inter con su nombre. Y de pronto le dan otras cosas.

Y un bonus como embajador de Estados Unidos para la Copa América del año entrante y el Mundial. Y aparte de eso, él ya había comprado una casa en Miami hace rato.

Amigos de los amigos, que a veces filtran a través de ‘si lo vas a contar, no vas a decir que yo te lo conté'. Entonces se los voy a contar, no en detalle porque es una cosa delicada.

El jugador tiene un problema en su familia y es un problema que solamente se soluciona o soluciona la medicina de los Estados Unidos.

— Carlos Antonio Vélez