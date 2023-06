“Se sentía cansado”, el ‘Bolillo’ dio su versión sobre la salida de Viera en el Junior

El Junior de Barranquilla, a través de un comunicado de prensa el pasado jueves, confirmó la sorpresiva desvinculación de Sebastián Viera tras un acuerdo entre ambas partes. La noticia sorprendió a todo Barranquilla, que lamentó la salida del ídolo reciente más relevante de la institución, luego de vestir los colores ‘rojiblancos’ durante 12 años.

Los fanáticos del ‘Tiburón’ no se quedaron en silencio; un día después, a punta de tambores, cánticos y banderas, llegaron hasta la residencia de Viera a darle las gracias por todo. El propio arquero uruguayo contó que se iba de Junior con una tristeza grande, pero pidió que “no se la montaran” al club y que siempre será un hincha más.

‘Bolillo’ Gómez contó detalles de la salida de Viera

Cuando el ‘Bolillo’ Gómez asumió el cargo de DT, al transcurrir el campeonato, le dejó saber a Viera que no contaría con él para ser titular mientras esté liderando el banquillo del club. Por su parte, en el cierre de la fase regular, incluyó a Jefferson Martínez en el once inicialista. Desde entonces, el técnico generó odios y amores.

Ahora bien, tras la salida de Viera, el propio Gómez fue a dar la cara a través de una conferencia de prensa, donde únicamente se tocó el tema de Viera y de posibles salidas en el equipo, pues todo indica que el uruguayo no es el único que saldrá.

En declaraciones citadas por El Heraldo, el técnico de Junior afirmó que el ciclo de Viera estaba cumplido y que “no era sólo una decisión suya”, como se mencionó en algunas oportunidades.

“La salida de Sebastián Viera es una situación no sólo del técnico. Hubo muchas reuniones buscando situaciones y me parece que si Sebastián no estaba jugando entonces la salida de él se veía venir (...) Sebastián Viera le dio mucho a Junior, entonces no merece terminar su carrera en un banco. No era cómodo para él ni para nosotros”, indicó el DT.

Asimismo, el ‘Bolillo’ piensa que Viera no salió por la puerta de atrás, pues “todos hablaron de sus méritos y sus triunfos, todos bien ganados”.

“Junior es el grande, no un jugador. Los jugadores tienen ciclos, y hay unos que se dan cuenta cuando terminan, otros que no, y es ahí cuando al técnico le toca tomar decisiones. Yo no veo ni considero a Viera banqueado. Se lo dije a él (...) Viera se sentía cansado. Yo no he visto a un profesional como ese, pero es cuestión de ciclos cumplidos y le deseamos siempre lo mejor. Junior es más grande que cualquier individualidad”, complementó.