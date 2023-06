Club argentino se burló por condena de Sebastián Villa: envió un ‘pesado’ trino

El mundo de Boca Juniors se estremeció este viernes luego del juicio sobre Sebastián Villa, quien tuvo fuertes acusaciones y al fin terminó siendo culpable por violencia de género. La novela parece terminar, aclarando que fue condenado a dos años y un mes de prisión no efectiva; es decir, no tendrá medida de aseguramiento carcelaria si cumple con algunas normas.

En cuanto a su club, la dirigencia ‘Xeneize’ tomó la determinación de que no podrá competir oficialmente, pero no será desvinculado del plantel. Esto quiere decir que entrenará común y corriente con sus compañeros, pero no será habilitado para jugar en Liga, Copa Libertadores y demás torneos.

La burla de un club argentino hacia Sebastián Villa

El extremo colombiano había sido titular en el último partido de Boca Juniors, que terminó en caída por 1-0 frente a Arsenal de Sarandí por la fecha 19 de la Liga Profesional. Su compatriota, Frank Fabra, también estuvo desde el arranque; lo cierto fue que a ninguno le fue bien, pues Boca expuso una versión muy pálida.

Como si fuese una coincidencia, el mismo rival tuvo su reacción luego de la condena de Villa. El trino fue catalogado como “pesado” por algunos y “justo” por otros.

“Preso de tu ilusión vas a bailar. A bailar, bailar... ¡Buen comienzo de fin de semana!”, fue el trino que se viralizó en Argentina y hasta en Colombia.

Preso de tu ilusión vas a bailar

A bailar, bailar...🎶🕺



¡Buen comienzo de fin de semana! ❤️🇨🇩 pic.twitter.com/3gmEPt8Vqj — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) June 2, 2023

¿Qué debe cumplir Sebastián Villa para no irse preso?

De acuerdo con el fallo, hay al menos cuatro requisitos que deberá cumplir Villa tras ser declarado culpable.

En primer lugar, deberá presentarse a una organización dedicada a fines benéficos de forma trimestral; por otro lado, tiene el deber de abstenerse de tener cualquier vínculo con su expareja, Daniela Cortés, o alguno de sus familiares.

Asimismo, Villa no puede consumir ningún tipo de estupefacientes o bebidas alcohólicas, además de que deberá someterse a un tratamiento psicosocial y participación en talleres.

En caso de que el atacante falle en uno de estos ítems, se irá directo a prisión.