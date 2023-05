Pedro Franco se sinceró y habló de la polémica del gol de Nacional ante Alianza

El pasado domingo, Atlético Nacional recibió a Alianza Petrolera en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El equipo que dirige Paulo Autuori solo pudo rescatar un empate frente a un conjunto ‘petrolero’ que lo complicó durante todo el encuentro y que, incluso, se pudo llevar los tres puntos.

Luis Miguel Angulo abrió el marcador apenas a los cinco minutos y luego, sobre el 19′, el árbitro central Carlos Ortega decidió interrumpir el encuentro por el fuerte aguacero que caía a esa hora sobre la capital antioqueña. Finalmente, tras la reanudación, Jarlan Barrera convirtió el tanto de la igualdad, en medio de una jugada que generó mucha polémica.

El centrocampista del ‘Verdolaga’ tomó un rebote dentro del área visitante y definió ante la oposición de José Luis Chunga. Sin embargo, Ortega fue llamado por el equipo del VAR para revisar la jugada por una supuesta falta de Jarlan sobre Pedro Franco, pero de igual manera, el gol fue convalidado.

Este martes, en el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio, el defensa bogotano habló sobre la actualidad de su equipo, que se sitúa, por ahora, en el primer lugar del Grupo A de estos cuadrangulares. A Franco le preguntaron por la jugada con Jarlan Barrera y dejó clara su postura.

El jugador surgido en Millonarios confesó que no le quedó la sensación de que haya sido falta y que, además, en ningún momento le reclamo al árbitro por este hecho.

En mi opinión, todos preguntan si es falta o no, a mí no me quedó la sensación que haya sido falta, obviamente hay un toque y eso incomoda para cabecear, pero no lo sentí como falta. ç

Incluso si ustedes ven la repetición del gol, yo en ningún momento le alegó al árbitro o pido ninguna falta, pero ya después se da la revisión. A veces en las cámaras se ven cosas que no se ven o uno no siente en el terreno de juego, pero yo en su momento no lo sentí así, no sentí que hubiera infracción y eso fue también lo que vio el árbitro

— Pedro Franco