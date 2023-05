Gustavo Puerta: la historia del capitán de la selección Colombia Sub-20 contada por sus mentores

Gustavo Puerta, el capitán de la selección Colombia Sub-20 es un ‘crack’, eso está claro. Lo que muchos no saben es cómo él llegó a ser un ‘crack’, porque no fue algo que pasó de la noche a la mañana. A punta de esfuerzo y disciplina, Puerta se convirtió en el líder y principal figura de la Sub-20. Pero, además de lo hecho por él, varios personajes lo guiaron por el camino del éxito. Su carrera como futbolista empezó en el Bogotá FC, club en el que compartió con varios entrenadores, quienes tomaron decisiones fundamentales para su futuro.

Se abrió la Puerta del fútbol profesional.

Alexcys Ciprian es el preparador físico del Bogotá FC desde hace muchos años, por lo que recuerda como si fuera ayer la llegada de Gustavo Puerta al club. “El jugador llega acá el 28 de febrero de 2021 y ahí empieza su proceso con la categoría Sub-20″, recordó Alexcys. Desde su primer día en el club capitalino, Puerta demostró que era un diferente. “Empezó a evolucionar y a mostrar cada uno de sus dotes en la parte técnica, táctica y física”, concluyó Ciprian para referirse a lo que mostró el joven jugador en sus primeros días en la capital.

Tras su llegada a las categorías juveniles del Bogotá FC, Gustavo Puerta dio un golpe de autoridad porque Arturo Reyes, el entrenador de la selección Colombia Sub-20, lo convocó a pesar de que no tenía contrato profesional. Diego Stefanetti era el asistente técnico del Bogotá en 2021 y recuerda muy bien la particular forma como Puerta pegó el saltó a ‘La Tricolor’. “Él fue a la primera convocatoria de la selección sin tener club. Entonces, por obligación, el club (Bogotá FC) le hace firmar contrato”, contó Stefanetti para demostrar que la llegada de Gustavo Puerta al fútbol profesional no fue común.

Mientras se acomodaba a la vida en la capital, Stefanetti le abrió las puertas de su casa a Gustavo y, en cuestión de semanas, él demostró que no era como los demás jugadores colombianos. ¡Sabe seguir las indicaciones! Por sencillo que parezca, esa es una de las razones por las que Gustavo Puerta es un diferente. “Se adaptaba automáticamente, un chico muy inteligente. Le dabas una indicación y no se la tenías que volver a repetir, algo no muy frecuente acá”, sentenció Stefanetti.

Lo llamaron primero a la selección Sub-20 que el fichaje en el club. O sea que fue extraña su entrada al fútbol profesional. — Diego Stefanetti

De promesa a realidad, la apuesta del Bogotá FC.

Bajo las órdenes de Cardetti y Stefanetti, Gustavo Puerta llegó al fútbol profesional como jugador del Bogotá FC. Para el segundo semestre de 2021, él ya había debutado y, además, ya hacía parte del proceso de la selección Colombia Sub-20. Sin embargo, había mucho camino por recorrer.

En el primer semestre de 2022, Jonathan Risueño, entrenador español, tomó las riendas del Bogotá FC y una de las primeras decisiones que tomó fue darle toda la confianza a Gustavo. “En el primer partido del semestre, que es en Armenia, contra el Quindío, él marca un gol y ese fue su primer gol como profesional”, dijo Risueño con orgullo. El técnico español vio en Puerta mucho futuro, por eso, mientras estuvo al mando del Bogotá FC, hizo lo que estuvo en sus manos para que, más temprano que tarde, él diera un salto de calidad en su carrera. “Lo que hicimos fue darle todas las herramientas para que liderara el equipo, afianzarlo en su primer semestre siendo importante en el fútbol profesional”, concluyó Jonathan Risueño.

Sin duda alguna, todo el proceso que Gustavo Puerta vivió en el Bogotá FC y en ‘La Tricolor’ estalló en el Sudamericano Sub-20 de 2023. Gustavo la ‘rompió’, la ‘rompió’ tanto que el Bayer Leverkusen de Alemania lo fichó en lo que fue una transferencia histórica para el club capitalino.

La descomunal presentación de Gustavo Puerta en el Sudamericano Sub-20, que fue importantísima para que Colombia clasificara al Mundial de la categoría, desató enormes oleadas de orgullo en Jonathan Risueño. “Siento orgullo y mucha felicidad por él, porque es verlo y decir: ¡ostia, lo ha conseguido!”, expresó el español con un sentimiento muy paternal en el rostro. Es que, aunque muchos consideran que ganar es su único objetivo, Risueño dejó claro que los entrenadores se sienten realizados cuando los jugadores que formaron logran triunfar.

A los entrenadores lo que nos hace ilusión es ver que los jugadores crecen y son mejores que cuando los coges. — Jonathan Risueño

Gustavo Puerta, el líder de categoría Mundial.

Gustavo Puerta es muy ‘crack’, eso está claro, y quienes lo formaron, al igual que muchos hinchas de la selección Colombia, tiene unas expectativas muy altas para su carrera. De hecho, él liderará a ‘La Tricolor’ en los octavos de final del Mundial Sub-20 de Argentina 2023, que se disputarán este 31 de mayo. El equipo de Héctor Cárdenas enfrentará a Eslovaquia a partir de las 12:30 (hora colombiana) y tiene en Puerta a una de sus principales ‘armas’ para buscar el paso a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

