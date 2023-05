“Ojo lo emborrachan”: Ramos fue figura con América y lo premiaron con una ‘pola’ gigante

Este domingo, el América de Cali cerró la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales en su duelo como local ante el Deportivo Independiente Medellín. Los dirigidos por Alexandre Guimaraes consiguieron una importante victoria por 2-0, la cual les permitió igualar en puntos (4) a Millonarios en el grupo B.

El encargado de abrir el marcador fue el delantero Adrián Ramos al minuto 79, luego de un centro de Luis Sánchez y un cabezazo que se coló en el primer palo del guardameta Andrés Mosquera Marmolejo. Finalmente, al segundo minuto de adición, Cristian Barrios cerró el 2-0 final aprovechando un rebote del meta visitante.

Vea acá: Eduardo Luis narró el ‘golazo’ del árbitro mientras estaba suspendido el partido de Nacional

‘Adriancho’ fue elegido como la figura de este encuentro, pues marcó el primer tanto y fue crucial en la jugada del segundo. Lo curioso fue que recibió un premio que es poco habitual en el balompié local.

¿Por qué premiaron a Adrián Ramos con una cerveza gigante?

Al finalizar el duelo ante el ‘Poderoso’, el exdelantero de clubes como el Borussia Dortmund y el Hertha Berlín recibió un vaso gigante de cerveza. Ramos fue condecorado como el ‘Mago del Partido’ por Águila, uno de los patrocinadores de la Liga, que en el pasado fue el esponsor principal del torneo.

🍻 El Mago del Partido DIMAYOR @CervezaAguila de nuestro triunfo 2-0 ante @DIM_Oficial. ¡Vamos, Capi! 👹 pic.twitter.com/wLFttezgBA — América de Cali (@AmericadeCali) May 29, 2023

Vea también: “Piscina Atanasio Girardot”: Nacional vs Alianza fue detenido por culpa del clima y el mal estado de la cancha

Esto no ha sido usual, pues apenas se viene implementando en las últimas jornadas y en redes, el hecho no pasó desapercibido. “Ojo me emborrachan al ‘capi’” fue uno de los comentarios realizados por un usuario en Twitter.

Ojo me emborrachan al capi al man lo necesitamos full el miércoles jajajaja — JuanJo L. (@juanjo1945) May 29, 2023

Los ‘Diablos Rojos’ se alistan para enfrentar como local a Millonarios el próximo miércoles, en un partido que podría empezar a dejar claridad sobre cuál sería el equipo clasificado a la final.