“No quería salir de la casa”: la dura confesión de Quintero sobre su paso por River

Sin duda alguna, Juan Fernando Quintero era, a priori, el mejor fichaje de la actual temporada en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Aunque nunca se dio a conocer una cifra concreta, siempre estuvo claro que llegó a percibir una millonaria suma como salario en el ‘Tiburón’.

Sin embargo, las lesiones no dejaron que el ‘10′ antioqueño pudiera exponer lo mejor de su fútbol y a la postre, para muchos fue decepcionante su fichaje. Aunque a ‘Quinterito’ todavía le faltarían un poco más de seis meses de contrato, ya se habla de su salida hacia el balompié del exterior.

Los rumores se han acrecentado, luego de su más reciente viaje a Argentina. Este fin de semana, el volante estuvo en el lanzamiento de la estatua que hicieron como homenaje para el técnico Marcelo Gallardo.

‘Juanfer’ estuvo como invitado en el programa ‘F90′ del canal ESPN en su señal para Argentina. En este espacio compartió con el conductor de este espacio, Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, Óscar Ruggeri, Carlos Aimar y los demás habituales panelistas.

El canterano del Envigado habló sobre diferentes temas y uno de ellos fue el peso de la fama. Quintero manifestó que a él le gusta vivir su vida normal y que para su infortunio, en “River la vida no es normal”, haciendo referencia a la importancia de ser jugador del equipo de Núñez, la fama y la presión que hay al estar en uno de los equipos más históricos del fútbol mundial.

Así mismo, reveló que en un momento se volvió un “ermitaño”, pues no quería salir de la casa porque lo abrumaba el reconocimiento.

En mi caso, (River) me volvió ermitaño. Yo no quería salir de mi casa.

Porque vivo mi vida normal y la vida en River no es normal. Me gusta vivir mi vida normal, no me gusta ser esclavo de la fama, de una foto, lo digo con todo el respeto del mundo, no soy de eso y River te lleva a eso.

Por ahí, hay veces que no tienes una vida normal porque no sales a un centro comercial, no puedes ir a comer a algún lado, porque el día que salgas tienes que saber que van a llegar 20 o 30 personas.

— Juan Fernando Quintero