“Quise protegerlo”: Reinaldo Rueda le habló ‘clarito’ a James y le ‘cantó’ sus verdades

En los últimos días, James Rodríguez estuvo de paso por Colombia, en una visita que de carácter familiar y empresarial, debido a los proyectos que tiene el ‘10′ en el país. Además de esto, el exjugador del Olympiacos dio una entrevista a RCN y Win Sports, en la que habló de diferentes temas de su carrera.

Entre las temáticas que se abordaron, por supuesto, no podía faltar la de la Selección Colombia y la fallida clasificación al Mundial de Qatar 2022. Pese a lo que se llegó a rumorar, Rodríguez indicó que nunca tuvo problemas con Reinado Rueda, extécnico de la ‘Tricolor’, con quien dejó de jugar algunos partidos.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda sobre James Rodríguez?

“Con ninguno tuve problemas en la Selección Colombia. Después jugué con él (Rueda) cuatro o cinco partidos. Es con el que menos he jugado en la Selección. Con él no pasó absolutamente nada, me parecía una persona super buena gente”, fue una de las frases de James en la entrevista con Andrea Guerrero y Eduardo Luis López.

De igual manera, en una charla con el medio ‘Línea de 4 TV’, Reinaldo Rueda habló sobre el tema y aclaró ciertos asuntos de su más reciente paso por el banquillo de Colombia. Entre estos, dejó claro cómo fue su relación con James y por qué no lo citó para la Copa América del 2021.

“Lo que quise fue proteger a la Selección y a él. Le dije a James: ‘yo no quiero abusar de ti, no quiero un James para dos o tres partidos, sino un James de diez partidos, para que juegue cinco años más en alto nivel”, reveló el entrenador vallecaucano.

Mire que han pasado muchos años en esa situación física de él. Yo quise que él hiciera una pausa para un protocolo de recuperación completo, porque James por su nobleza y pasión por la camiseta de Colombia siempre va a querer jugar, así esté a media máquina; y así se hace daño él y también a la Selección. — Reinaldo Rueda