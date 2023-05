Melissa Martínez no pasó por alto el ‘pequeño’ detalle en la estatua de Gallardo

Marcelo Gallardo es, sin duda, uno de los máximos ídolos que tiene River Plate de Argentina. Si como jugador fue un crack en todo el sentido de la palabra, como entrenador el ‘Muñeco’ se lleva todos los honores, pues volvió a poner al ‘Millonario’ en lo más alto.

Solo por citar un logro, el ahora DT logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores del año 2018, nada más y nada menos que frente al Boca Juniors, máximo rival histórico de los de la ‘banda cruzada’. Por todo lo conseguido, Gallardo fue condecorado este sábado con una estatua.

El monumento con la imagen del estratega levantando la Libertadores de 2018 conseguida en Madrid fue descubierto en un evento realizado en Buenos Aires, el cual contó con la participación de grandes figuras del equipo (de la actualidad y el pasado), entre ellos Juan Fernando Quintero.

Melissa Martínez también se fijó en el ‘detallito’ de la estatua de Gallardo

Por supuesto, el mundo River demostró toda su admiración por el ‘Muñe’ y destacó el más que merecido homenaje. Sin embargo, un detalle que se robó gran parte de la atención es que en la escultura resaltan las partes íntimas del exfutbolista, hecho que se prestó para todo tipo de bromas en redes sociales.

Incluso, la periodista deportiva Melissa Martínez no dejó pasar por alto la figura de Gallardo. Aunque no señaló un detalle en particular, sí indicó en su cuenta de Twitter que la estatua estaba “rarita”.