¿Otro regreso? Edwin Cardona quiere volver al FPC con el equipo de su debut

Pese a que Racing no levanta cabeza en la Liga Argentina, su desempeño en Copa Libertadores le ha salvado la patria a Fernando Gago, el DT de la ‘Academia’. Uno de sus jugadores, Edwin Cardona, no tuvo su mejor presente y no recibe tanta confianza de su adiestrador.

Tan sólo 175 minutos ha sumado Cardona, repartidos en 5 cotejos de Liga Profesional, uno de Libertadores y otro de Copa Argentina. Todo indica que su salida será muy pronto, y la idea es que deje el club a mitad de año. Si le dan a escoger, el volante preferirá que le ‘hagan ojitos’ del FPC.

¿Qué dijo Edwin Cardona?

Tras visitar a sus compatriotas de la Sub-20, que está ultimando detalles para su tercer partido mundialista ante Senegal, el volante de Racing confesó que quiere retornar al fútbol colombiano... pero no quiere hacerlo con cualquier equipo.

Su deseo es retornar a Atlético Nacional, el club en el que debutó como profesional y donde ganó varios títulos. Así lo confirmó a través de una entrevista con Víctor Romero, quien hizo trabajo periodístico para ‘ESPN F360′ pero le replicó una consulta al ‘Tino’ Asprilla sobre un posible regreso al cuadro paisa.

“La idea siempre está, el sueño siempre está. Dios quiera que se pueda dar la oportunidad. Me encantaría. No he tenido conversaciones con nadie. Ojalá Dios quiera que se pueda dar la oportunidad de volver”, expresó Cardona.

Además, el paisa sostuvo en que Nacional fue una de las mejores decisiones de su vida.

“Esperar, terminar acá, y ver qué opciones puedo tener para tomar la mejor decisión. Nacional va a ser una de las mejores decisiones de mi vida, porque siempre he querido volver al club que me vio nacer”, complementó.